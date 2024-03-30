'Киев-Баскет' потерпел поражение в фантастическом матче с двумя овертаймами в Суперлиге Favbet

Баскетбольный клуб "Прикарпатье-Говерла" одержал победу над "Киев-Баскетом" во втором четвертьфинале Суперлиги Favbet, сравняв счет в серии (1:1). Невероятный и драматическом матч в Ивано-Франковске завершился во втором овертайме со счетом 99:95.

Хозяева лучше начали матч, сумев при счете 13:11 в свою пользу совершить рывок 8:0, а в начале второй четверти говерляне довели преимущество до +13. Впрочем, киевляне сумели перехватить инициативу и в середине третьей четверти впервые выйти вперед и оторваться на 6 очков, пока Прикарпатье-Говерла не вернула себе инициативу.

Большинство четвертой четверти впереди были хозяева, но в концовке Киев-Баскет сравнял счет – 66:66 за 3 минуты до конца.

И вот с этого момента началось безумие в матче – Байнум вывел киевлян вперед, Говерла ответила броском из-под корзины Лесика. В Киев-Баскете Буренко забил "два с фолом", но хозяева тут же ответили трехочковым Кабацюры. За последние 55 секунд ни одной команде отличиться не удалось, хотя у Киев-Баскета были полноценные 24 секунды на последнюю атаку – овертайм.

Дополнительную пятиминутку Киев-Баскет начал с шести очков подряд, но Евгений Мурзин взял тайм-аут и его подопечные не только сумели отыграться – 77:77 за две минуты до конца – но и развить успех. Хозяева выигрывали 82:79 за 17 секунд до конца, но Кошеватский забил трехочковый и сравнял счет. Прикарпатье-Говерла успело провести атаку, Старцев заработал штрафные на последней секунде, но не реализовал ни одну из двух попыток – 82:82 и игра перешла во второй овертайм.

Безумный матч продолжился во втором овертайме – Киев-Баскет заработал +4 после дальнего Буренко, но в ответ Кабацюра заработал три очка. Зайцев забрасывает трехочковый, Кабацюра отвечает "двумя с фолом", а дальше он же и Старцев еще двумя точными дальними зарабатывают для своей команды +5 за 38 секунд до конца. Несмотря на попытки Киев-Баскет отыграться не сумел.

У победителей Илья Кабацюра набрал 34 очка, реализовав 7/7 трехочковых. У Сергея Старцева 27 очков и 10 передач, а Степан Лесик к 15 очкам добавил 14 подборов. У киевлян лучше стали Брентли Байнум с 34 очками и 8 подборами, и Павел Буренко с 28 очками, 7 подборами и 9 передачами – Байнум отыграл ровно 50 минут, у Буренко 47 минут (столько же отыграл Старцев у хозяев).

Решающий матч в серии до двух побед пройдет в Киеве на следующей неделе.

Плей-офф Суперлиги. 1/4 финала, второй матч

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Прикарпатье-Говерла - Киев-Баскет 99:95 2ОТ (21:11, 16:20, 17:24, 17:16, 11:11, 17:13)

Прикарпатье-Говерла : Чугунов 13+6 подборов, Кабацюра 34, Старцев 27+10 передач, Лесик 15+14 подборов, Горобченко 6+8 подборов – старт; Лонюк 4, Кадыгроб 0, Аврахов 0

Киев-Баскет: Зайцев 5, Кошеватский 15, Юрченко 3, Буренко 28+7 подборов + 9 передач, Байнум 34+8 подборов – старт; Кожа 4+13 подборов, Кисильчук 3, Стародуб 2, Когут 1