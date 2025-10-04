'Киев-Баскет' открыл сезон Суперлиги Favbet домашней победой, успехи 'Запорожья' и 'Кривбасса'. Результаты 4 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 4 октября, состоялось сразу три матча в Суперлиге Favbet. "Киев-Баскет" открыл сезон домашней победой над "Нико-Баскетом" (84:76), а Кривбасс победил "Ривне" (54:67), а "Запорожье" нанесло поражение "Черкаським Мавпам" (77:68),

Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче сезона регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев на домашней площадке Нико-Баскет.

Команды провели равную первую половину, по итогу которой киевляне получили одно очко преимущества. Ключевой в этом матче стала третья четверть, в которой столичный клуб сделал рывок 27:17, оторвавшись от соперника в счете. В заключительной четвертой четверти команда Дмитрия Забирченко удержала лидерство и оформила первую победу в сезоне 2025/26.

Киевляне лучше атаковали из-за периметра и имели преимущество на подборах. Нико-Баскет допустил 22 потерь, что также стало проблемой для команды Валентина Берестнева в этом матче.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Киев-Баскета Егор Сушкин, который набрал 27 очков, сделал 6 передач и 4 подбора (РЭ 27). 17 и 16 очков у Михаила Бублика и Дениса Клевзуника соответственно. У николаевцев 14 очков со скамейки запасных набрал Богдан Лукьян.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет — Нико-Баскет 84:76 (15:15, 23:22, 27:17, 19:22)

Киев-Баскет: Сушкин 27 + 6 передач + 4 подбора + 4 перехвата, Бублик 17 + 5 перехватов, Клевзуник 16 + 4 перехвата, Сандул 4 + 12 подборов - 4 потери, Мочалов 3 — старт, Романица 8, Малич 3, Карпюк 2 + 6 подборов, Колаволе 2, Смитюх 2, Рыжков 0

Нико-Баскет: Зайцев 10 + 5 перехватов, Сафонов 10 + 5 передач, Митирич 6, Лыхой 4, Володин 3 - 5 потерь — старт, Лукьян 14 + 5 передач - 5 потерь, Гарбар 11, Кабанов 8, Неамцу 4, Грищук 4, Стуров 2

Запорожье нанесло поражение Черкасским Мавпам

Черкасские Мавпы потерпели поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet против Запорожья со счетом 68:77.

Обе команды в стартовых матчах сезона уступили – Мавпы проиграли чемпиону Днепру, а Запорожье не удержало преимущество над Харьковскими Соколами, проиграв в овертайме. Поэтому обе настраивались на победу в очном матче, который закрывал программу тура в Черкассах.

После равного начала матча Запорожье удмачно провело вторую четверть, сделав рывок 15:1 за почти четыре минуты с 21:26 не в свою пользу до 36:27. Ключевым игроком десятиминутки стал Илья Лещина, который за вторую четверть набрал 15 очков, реализовав 4/7 трехочковых.

К середине третьей четверти Запорожье оформило двузначное преимущество, которое в дальнейшем уверенно удерживало. Были опасения, что физически команды не хватит на концовку, ведь после овертайма накануне все игроки стартовой пятерки провели 30+ минут сегодня. Но несмотря на все попытки Черкасских Мавп спастись, гости их ближе чем на 7 очков так и не подпустили.

Илья Лещина стал самым результативным игроком матча с 21 очком, а у Черкасских Мавп отметим Лева Кошеватского с 16 очками, 10 передачами, 7 подборами и 4 перехватами.

Таким образом, Черкасские Мавпы не выиграли ни одного из двух домашних матчей первого тура, тогда как Запорожье возвращается домой с одной победой.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Черкасские Мавпы — Запорожье 68:77 (19:16, 12:24, 15:18, 22:19)

Черкасские Мавпы: Марченко 6, Холод 11 + 5 подборов, Пирогов 13, Агафонов 8 + 12 подборов, Кошеватский 16 + 7 подборов + 10 передач + 4 перехвата – старт; Дидиамака 7, Гемлин 7, Упырь 0, Голенков 0

Запорожье: Лещина 21 + 6 подборов, Мэтьюз 11 + 6 подборов + 6 передач, Эйса 15 + 7 подборов, Ловингс 12 + 5 подборов, Буц 4 + 10 подборов – старт; Величко 11, Климанов 2, Киктев 1.

Кривбасс победил Ровно на старте сезона Суперлиги

Кривбасс одержал победу в своем стартовом матче сезона регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Киеве Ровно.

Команда Дениса Спиридонова лучше начала матч, выиграв первую четверть +8. Ровенчане получили хороший импульс от Сейвона Трейлора, который удачно брал игру на себя на старте матча. Но еще до большого перерыва Кривбасс смог перехватить инициативу, догнать соперника и выйти вперед на 8 очков по итогам двух четвертей.

Исправить положение после большого перерыва ровенчанам не удалось: они продолжали демонстрировать низкий процент реализации бросков с игры, проиграли противостояние на щитах и в краске.

Кривбасс, получив лидерство в конце первой половины, не отдавал его сопернику уже до конца матча. Команда Евгения Исакова стартовала с победы со счетом 67:54.

Лучшим в составе Кривбасса стал Мартин Хилл, у которого 18 очков, 9 подборов и 3 перехвата (РЭ 22), 15 очков в актив записал капитан команды Артем Водолазский. Кривбасс второй матч киевского тура сыграет в воскресенье против Киев-Баскета, а Ривне будет противостоять Нико-Баскету.

Суперлига. Регулярный чемпионат

ПС Венето, Киев

Ривне — Кривбасс 54:67 (21:13, 5:21, 11:14, 17:19)

Ровно: Трейлор 20 + 4 подбора - 3 потери, Дюпри 11 + 10 подборов, Головчик 7, Хайнс 3, Рябой 0 — старт, Тимощук 6, Поносов 4 - 3 потери, Коровяков 3, Шептицкий 0, Шепелев 0, Михайлович 0, Кравченко 0

Кривбасс: Хилл 18 + 9 подборов + 4 перехвата - 3 потери, Водолазский 15 + 7 подборов, Скира 12 + 9 подборов, Пикок 6 + 13 подборов, Бибиков 2 — старт, Бречка 7 + 5 передач, Коротченко 4, Триколенко 2, Кобылинский 0 - 3 потери, Мельник 0