Канада установила историческое достижение на ЧМ-2026

Сборная Канады по футболу благодаря разгрому Катара на чемпионате мира 2026 года вошла в истории первенств планеты. "Кленовые листья" разнесли соперника с хоккейным счетом 6:0 и стали первой командой региона, которой удался подобный результат на главном турнире четырехлетия.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая компания Opta. Отмечается, что канадская национальная команда забить не менее пяти голово первой среди сборных, которые не представляют Европу или Южную Америку.

Канадцы, которые являются одними из хозяев мундиаля-2026, представляют Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки. Победа над катарцами стала для них важнейшим шагом на пути к 1/16 финала турнира.

После матчей второго тура "кленовые листья" возглавили турнирную таблицу вместе со Швейцарией, которая в свою очередь разгромила Боснию и Герцеговину.

Теперь в заключительный игровой день лидеры квартета сыграют друг с другом. Ничья в противостоянии гарантирует соперникам место в 1/16 финала.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу 2026 года уже определился первый участник плей-офф.

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