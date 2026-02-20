Канада пропустила гол спустя 2 секунды, совершила камбэк и вышла в хоккейный финал Олитмпиады-2026

Мужская сборная Канады по хоккею стала первым финалистом турнира на Олимпийских играх 2026 года, которые завершаются в Милане. "Кленовые листья" добыли путевку в решающий матч соревнований в невероятно драматичном противостоянии с Финляндией – 3:2.

Североамериканцы считались очевидными фаворитами, однако за три минуты до конца первого периода пропустили супернеожиданную шайбу. Финнам удалось забить гол за две секунды после вбрасывания у ворот соперника мощным щелчком в дальний угол.

Более того, в начале следующей 20-минутки европейцы шокировали канадцев вторым голом. Впрочем, фаворитам удалось отквитать одну шайбу до последнего перерыва.

В третьем периоде канадцы устроили настоящий штурм ворот голкипера Суоми Юссе Сароса. Вратарь "Нэшвилла" долгое время отводил угрозу, однако в середине 20-минутке пропустил во второй раз. После этого канадцы еще больше взвинтили темп.

Апофеозом стало удаление в составе финнов за 155 секунд до сирены. "Кленовые листья" раз за разом наносили броски и, наконец, за 35 секунд до финала форвард "Колорадо" Натан МакКиннон поставил точку в этом поединке. Соперник канадцев определится в противостоянии США и Словакии.

