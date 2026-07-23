Кампания по дискредитации: Аргентина готовит иски против своих критиков на ЧМ-2026

Федерация футбола Аргентины (AFA) готовит ряд судебных исков в связи с дезинформационной кампанией, направленной против национальной сборной во время чемпионата мира-2026. В организации пришли к выводу, что против команды велась масштабная кампания по дискредитации, выходящая за рамки спортивной критики

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Об этом сообщает издание Foot Mercato. Сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира, где уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Путь аргентинцев на турнире сопровождался критикой: игроков обвиняли в агрессивном поведении на поле, возможном влиянии на решения судей и стиле игры.

По мнению представителей федерации, давление на команду оказывалось из-за споров на поле, вирусных публикаций в интернете и теорий заговора, связанных с ФИФА. Потенциальные иски будут касаться распространения ложных обвинений, использования манипулятивных или непроверенных фото и видео, а также публикаций без надлежащей доказательной базы.

Ассоциация уже привлекла юридическую команду для сбора доказательной базы, в частности скриншотов и видеозаписей. Ответчиками по делам могут стать крупные медиа, популярные блогеры и аккаунты в социальных сетях. Кроме того, иски могут быть предъявлены и пользователям с небольшим количеством подписчиков, если они участвовали в распространении информации, которую федерация квалифицирует как клевету.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Аргентины устроили демарш против команды Испании после финала чемпионата мира.

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