Российский теннисист Карен Хачанов в достаточно странной форме выразил надежду на завершение войны в Украине. Третья ракетка РФ отметил, что это бы открыло путь к выступлениям на турнирах под флагом страны-агрессора, а не в так называемом нейтральном статусе.

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Об этом Хачанов заявил во время пресс-конференции после своего поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании Wimbledon-2025 от немца Тейлора Фрица, информирует портал Sports.ru. 29-летний москвич также удивился самой постановке вопроса о войне.

"Надеюсь ли я на завершение войны? Конечно. Но какой вообще вопрос? Как вы думаете? Это очевидно. Если вы спросите любого человека – здесь или за пределами этой комнаты – все бы этого хотели. Я расстраиваюсь, что не могу выступать под флагом РФ. Мы просто следуем правилам. К сожалению, это так, и ничего с этим не поделаешь. Это политика, которую нужно соблюдать, чтобы играть в Англии, на Wimbledon, да и вообще на турнирах ATP за последние три с половиной года. Конечно, хотелось бы выступать с флагом. Но сейчас мы обязаны следовать протоколам", – сказал Хачанов.

Ранее кремлевская пропаганда обозвала "главной русофобкой Украины" теннисистку из Одессы Даяну Ястремскую после ее победы над представительницей РФ Анастасией Захаровой. Наша соотечественница спокойно отреагировала на этот нелепый выпад.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с неожиданным поступком украинской теннисистки Даяны Ястремской на Wimbledon собрал 3,4 млн просмотров за сутки.

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