'Какой-то бред': теннисистка из России наехала на украинок и заявила, что Путина нельзя критиковать

Российская теннисистка Виталия Дьяченко возмутилась тому, что после начала полномасштабного вторжения РФ с ней перестали общаться и здороваться украинские соперницы. 35-летняя уроженка Сочи также возмутилась некоторыми высказываниями наших соотечественниц в отношении представительниц РФ.

Об этом Дьяченко заявила в интервью порталу Sports.ru. Он отметила, что украинки не должны требовать от россиянок осудить агрессию своей страны. Кроме того, победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) выразила абсурдное мнение о том, что жители РФ не имеют права критиковать диктатора Владимира Путина и его режим.

"Сейчас играла в Бад-Хомбурге против украинки, ничего не жали. Даже когда со мной играют украинки, которых я не знаю, они все равно не жмут. Свитолина одно время говорила, что мы должны или вообще не играть, или перевезти свою семью. Это какой-то бред. Как выражается Костюк... Можно ли критиковать власть? Мне кажется, нет. Это же твоя страна, родина. В этой ситуации не стоит критиковать. Тем более мы теннисисты – что мы можем понимать в политике? Мы бегаем, машем ракеткой по корту, туда-сюда", – сказала Дьяченко.

Любопытно, что незнание политики не помешало теннисистки в 2014 году со словами "Путин, браво" поддержать аннексию Крыма, а также призывать смотреть прямую линию с кремлевским диктатором.

В 2022 году она закатила истерику в социальных сетях после того, как ей отказали в посадке на рейс польской авиакомпании LOT Каир – Варшава – Ницца.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка России Мирра Андреева (№5 WTA) уклонилась от прямого ответа о войне, но неожиданно заговорила о мире.

