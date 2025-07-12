Лучшая теннисистка России Мирра Андреева (№7 WTA) уклонилась от прямого ответа о войне, но неожиданно заговорила о мире. При этом российская теннисистка так и не осудила военную агрессию своей страны.

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"Когда я играю в теннис, думаю только об игре. Стараюсь становиться лучше и получать удовольствие от жизни", — заявила 18-летняя спортсменка.

На просьбу прояснить свою позицию, Андреева вновь ушла от конкретики, сказав лишь: "Я за мир и надеюсь, что всё скоро разрешится"

В соцсетях болельщики обратили внимание, что подобные ответы — типичная тактика для российских спортсменов, стремящихся сохранить карьеру за границей, но не способных открыто признать ответственность своей страны за войну и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Андреева сорвалась на эмоциях в четвертьфинале Roland Garros против Лоис Буассон, со злостью запустив мяч в зрителей на трибунах. За вспышку агрессии уроженка Красноярска получила предупреждение.

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