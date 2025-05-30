День отца уже скоро: когда празднуют в 2025 году

День отца – важный семейный праздник, призванный почтить роль мужчины в воспитании детей и жизни семьи. В Украине День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, по примеру многих европейских стран и США.

Видео дня

Эта дата является поводом привлечь внимание к важной роли, которую играют отцы в формировании личности ребенка, и засвидетельствовать им уважение и благодарность. OBOZ.UA рассказывает об истории возникновения праздника.

Когда будет День отца в Украине в 2025 году

В Украине официально День отца установили в 2019 году в соответствии с указом президента. Документом определено, что праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

В 2025 году эта дата приходится на 15 июня, поэтому уже совсем скоро украинские семьи будут иметь возможность поздравить своих пап.

История праздника

Истоки Дня отца достигают начала XX века. После того, как в США официально признали День матери, появилась инициатива создать похожий праздник и в честь отцов.

Идею предложила Сонора Смарт Додд – дочь ветерана Гражданской войны, который самостоятельно воспитал шестерых детей. Благодаря ее усилиям, первый День отца отметили 19 июня 1910 года в городе Спокан (штат Вашингтон). Впоследствии традиция распространилась по миру.

Как празднуют День отца в Украине

Хотя День отца в Украине еще не стал таким популярным, как День матери, ежегодно к нему присоединяется все больше семей. В этот день дети благодарят своих пап за заботу, воспитание, пример мужества и поддержку в сложные моменты.

Традиционно в семьях устраивают теплые обеды, семейные пикники или прогулки. Часто дети изготавливают для родителей собственноручные открытки, аппликации или небольшие подарки. В школах и детских садах накануне праздника проводят выставки рисунков, концерты, читают стихи и ставят тематические сценки.

Этот день – отличная возможность провести время вместе, напомнить о любви и благодарности, которую мы испытываем к родителям, но не всегда успеваем выразить.

OBOZ.UA писал ранее, что можно подарить маме на День матери, чтобы подарок растрогал самую родную.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.