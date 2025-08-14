Как выглядит 24-летняя украинская красавица-легкоатлетка, которая сенсационно завоевала 'золото' Континентального тура в Иерусалиме. Фото

Украинская легкоатлетка Ирина Будзинская одержала первую в карьере победу на международных соревнованиях в прыжках в длину, завоевав "золото" на "серебряном" этапе Континентального тура в Иерусалиме.

В старт-листе оказались две украинские спортсменки — чемпионка страны Будзинская и Анастасия Корчанина. Ирина, которая всего лишь в этом году дебютировала в прыжках в длину, уже на чемпионате Украины-2025 установила лучший результат среди украинок за последние три года.

В Израиле Будзинская начала с прыжка на 6,22 м, уступив киприотке Филиппи Фотопулу (6,40 м). Однако уже во второй попытке она улетела на 6,43 м и вышла в лидеры, удержав первое место до конца соревнований.

Корчанина показала личный рекорд — 6,02 м и замкнула пятерку сильнейших.

Итоговый подиум:

Ирина Будзинская (Украина) — 6,43 м Филиппи Фотопулу (Кипр) — 6,40 м Линой Леви (Израиль) — 6,10 м

Для справки: Ирина Будзинская родилась в 2005 году, выступает за Львовскую область. Выступает за Украину в беговых дисциплинах: спринт, в том числе 60 м и 100 м с барьерами, а также эстафета 4×100 м.

Рекорды на барьерах: рост уже в 2025 году

Новый сезон начался для Ирины с уверенных выступлений. В январе на турнире в Киеве она улучшила свой личный рекорд на 60 м с барьерами до 8,13 с, а затем до 8,08 с. На международном турнире в Германии Ирина сбросила время сначала до 8,06 с, а затем — до впечатляющих 8,04 с, уступив победу всего сотую секунды.

На финском турнире GP Jyväskylä Indoor 2025 Будзинская вышла в финал, где с результатом 8,12 с едва не обошла соперницу — фотофиниш отдал первое место другому участнику.

Сюрприз сезона: дебют в прыжках в длину

Ирина в текущем сезоне впервые заявилась в сектор для прыжков в длину. На чемпионате Украины-2025 в Львове она выиграла "золото" с результатом 6,65 м — это лучший украинский результат за последние три года.

