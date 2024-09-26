Как Усик заработал деньги на свадьбу и почему ради жены отказался от США: чемпион отпраздновал 15 лет брака, за который пришлось бороться

25 сентября украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отпраздновал 15-ю годовщину брака со своей очаровательной женой Екатериной, которую называет королевой. Титулованный боксер очень благодарен любимой за четырех замечательных детишек и постоянную поддержку, ведь она была рядом со спортсменом даже в самые сложные времена и всегда переживает за него в первом ряду.

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Усик подтвердил, что вместе они уже около 20 лет и за это время успели пройти через испытания славой, расставанием с домом в Крыму и отношениями на расстоянии, ведь чемпион подолгу находился на сборах и разных соревнованиях.

Александр с детства был артистичным и неугомонным, поэтому спокойно высидеть в школе все уроки для него было целой проблемой. Но именно там он и встретил свою будущую жену Екатерину, которая до замужества долго занималась танцами. Они познакомились, когда будущему чемпиону было 15, а девушке – почти 14 лет.

"Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой по имени Екатерина. Я мечтал, что это будет моя жена и у нас будет много детей. Так и произошло", – признавался Александр.

Хотя, по словам Усика, начиналось все "на дружеской основе": "Мог провести ее и сам шел домой. Но она мне понравилась, и я начал проявлять симпатию, звал погулять".

Как как-то признавалась и сама Екатерина, сначала Усик ее ничем не поразил: "Я вообще его не рассматривала... Разве как друга. А он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?" Я говорю: "Выиграй, а там посмотрим".

Александр помнит, что это был как раз чемпионат Крыма в 2003 году. Он сражался с парнем старше себя и "реально его набуцкал", однако будущему чемпиону не отдали победу. Но старший друг за очень хорошее сражение дал Усику премию в 200 гривен, что на тот момент было большими деньгами. Из этой суммы Усик купил Екатерине розу и предложил встречаться, и девушка согласилась.

"Я сказал, что с ней проживу всю жизнь и у нас будет много детей, а потом много внуков. Эта девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь", – рассказывал Усик в эфире ютуб-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

Но до свадьбы молодые люди встречались почти 6 лет, было в отношениях пары и тяжелое время, когда боксер едва не потерял свою любовь: "Возможно, это было из-за моего тщеславия, но я изменил свое отношение к жизни".

По словам Усика, в "лапы славы" он попал где-то в 2006-м. Боксеру было 19 лет, он как раз стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, мастером спорта международного класса, ему повысили зарплату, дали премию: "Конечно, я думал, что я очень крут! Кажется, мы даже как-то поссорились с моей нынешней женой и разошлись" .

Но исправить ситуацию помогла вера. Александр пришел к своему духовному наставнику и честно рассказал о происходящем. С его помощью спортсмену удалось совладать со звездной болезнью.

"Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал на первенство Европы. Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю, поступлю я в театральный. Но так получилось, что выиграл следующий чемпионат Украины и попал на физвоспитание", – рассказывал Александр.

После испытания славой карьера Усика снова пошла вверх, он выступил на Олимпиаде-2008 в Пекине, затем осенью выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле в весе до 81 кг. А по возвращении Александра с чемпионата мира-2009 25 сентября влюбленные сыграли свадьбу в Крыму.

Но никто из родителей боксера до последнего не знал о намерениях влюбленных. Он просто пригласил их приехать в Крым. А за победу на чемпионате Европы президент клуба, который представлял Усик, выплатил ему гонорар в 10 000 долларов. Александр очень хотел машину, но на эти деньги купил родителям дом и отгулял свадьбу.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но, когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально через неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро справили свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", – вспоминал позже Александр Усик.

"Саша не успел сделать мне предложение – Лиза скорее появилась. У нас была очень скромная свадьба, ведь тогда у нас даже не было возможности заплатить за съемную квартиру", – рассказывала Екатерина, которая, бросая бокал на счастье, попала в машину из свадебного кортежа.

Когда же боксеру было 22 года, молодая жена подарила ему дочь Елизавету. Сначала она очень беспокоилась, какой из Александра выйдет отец, но оказалось, что зря. Если спортсмен находился дома, а не на сборах или соревнованиях, то для него не было проблемы проснуться ночью и помочь с ребенком.

"Дочка – это было мое спасение. Тогда все кардинально изменилось внутри. Словно какую-то полость в голове залили серой жидкостью и ты понял, что все, у тебя есть ребенок, ты должен работать, поднимать на ноги", – откровенно рассказывал Ефросининой Усик.

После Лизы в семье боксера появились два сына, Кирилл и Михаил: "Я за то, чтобы в каждой семье рождалось по меньшей мере 3-4 ребенка. Чтобы был демографический прирост в стране. Чтобы украинок и украинцев было больше. Первый наш ребенок был по любви, второй – запланированный, третий – как получилось, так получилось, мы не планировали. Она сказала: "Я беременна".

А в январе 2024 года в семье Усика появился четвертый ребенок – девочка, которую назвали Мария.

В Крыму до российской оккупации украинские власти выделили Александру квартиру в новом доме в Симферополе. Семья боксера какое-то время не хотела покидать полуостров, и после 2014 года Екатерине было тяжело покинуть свой дом и родных. Однако Усик четко дал понять, что он украинский боксер и представляет только свою страну, поэтому практически все время жил и тренировался в Киеве.

Вскоре он перевез в столицу и свою семью – в городе Ворзель на участке в 8 соток Александр построил уютный двухэтажный домик с террасой и балконом. Во время вторжения РФ в 2022 году особняк Усика оказался в оккупации, а российские военные вели себя на территории как свиньи.

По иронии судьбы именно Екатерина, после вторжения РФ в 2022 году ведущая против россиян свою информационную войну, оставила боксера в Украине. Ведь из-за жены он в свое время не переехал в США: "У меня уже практически был контракт с американской компанией. Одна из причин отказа – я знал, что могу потерять семью. Это нежелание Екатерины ехать в Америку".

"Да, я не против. Но, возможно, подумаем. Возможно, ты уедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то это минимум на полгода, семь месяцев. Я реально понял, что если поеду на полгода, то может сложиться так, что я приеду совсем чужим человеком для нее, а она такой станет для меня", – признавал боксер.

Сейчас у Александра есть другой участок в Киевской области, куда не ступала нога оккупантов. Там Усик завел себе небольшое хозяйство, где выращивает голубику, клубнику и готовит почву для того времени, когда он завершит карьеру и будет проводить больше времени с семьей.

Кстати, самые теплые ужины для двоих у Усиков не где-то в крутых заведениях: "Самый крутой романтик у нас – это не рестораны. Потому что там минимум пять фотографий сделай и все остальное. Самый крутой романтик – это мы заказываем раков, пиво, вдвоем с Екатериной включаем сериал и сидим на кухне рубим раков. Такое бывает".

И за более чем 20 лет вместе любовь боксера к своей второй половинке не потускнела, а только стала сильнее.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз. За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей, которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных детей. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота ощущается даже на расстоянии, меня часто нет рядом, но ты всегда поддерживаешь меня во всех моих целях", – поздравил Александр любимую в день годовщины.

"Так, тебе иногда не нравятся какие-то мои действия и ты всегда говоришь мне правду. Мне нравится просто смотреть на тебя, я невероятно люблю твои завтраки. Когда я был маленьким, я рисовал образ будущей жены, и Господь послал мне именно тебя. Каждый день в молитве я благодарю Бога за тебя, моя королева", – добавил Усик.

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