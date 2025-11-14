Как сборной Украины по футболу выйти на ЧМ-2026. Все расклады

Сборная Украины по футболу подходит к последнему туру отборочного цикла ЧМ-2026 в крайне напряжённой ситуации. Прямой путёвки у команды нет, а шанс на стыковые матчи зависит от исходов нескольких матчей.

Видео дня

После шести туров Украина занимает третье место в группе, имея 7 очков и отрицательную разницу мячей (-3). Главный конкурент — Исландия, у которой столько же очков, но разница мячей +4. Франция уже обеспечила себе первое место и прямую путёвку на чемпионат мира, а Азербайджан выбыл из борьбы.

Чтобы сохранить шансы на стыковые матчи, Украине 16 ноября в матче с Исландией в Варшаве необходима лишь победа.

Украина играет с Исландией в последнем туре. Это прямой матч за второе место , которое даёт выход на стыковые матчи ЧМ-2026.

, которое даёт выход на стыковые матчи ЧМ-2026. Украина выигрывает → получает 10 очков, обходит Исландию и занимает второе место в группе .

. Любой другой результат (ничья или поражение) → Украина остаётся третьей и выбывает из борьбы, так как при равенстве очков будет считаться разница мячей.

Напомним, что плей-офф состоится в конце марта 2026 года, где будут участвовать 12 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также 4 победителя групп Лиги наций 2024–2025 годов, которые не смогли финишировать на первом или втором месте в своей отборочной группе.

16 команд будут разделены на 4 пути плей-офф по 4 команды в каждом. В каждом пути будут проведены полуфиналы и финал, состоящие из одного матча. 4 победителя путей получат путёвки на ЧМ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятом туре подопечные Сергея Реброва в 5-м туре со счетом 0:4 проиграли команде Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!