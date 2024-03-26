Как сборная Украины единственный раз в истории обыграла Исландию. Видео

Сборная Украины по футболу во вторник, 26 марта, сыграет финальный стыковой матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в Германии. Соперником команды тренера Сергея Реброва станет Исландия, которая добилась этого права после разгрома Израиля 4:1.

Поединок во Вроцлаве станет четверым в истории противостояния двух команд. Из четырех попыток для украинцев лишь одна закончилась победно. Триумф случился в сентябре 1999 года в Рейкьявике, когда соперники оказались в одной группе в квалификации к первенству континента.

Сама встреча вышла очень непросто для наших соотечественников, которыми тогда руководил Йожеф Сабо. Несмотря на звездный состав украинцы сумели забить лишь однажды.– перед перерывом хозяева поля сбили в своей штрафной Андрея Шевченко, а 11-метровый реализовал нынешний наставник сборной.

Во втором тайме исландцы бросили отыгрываться им долго штурмовали ворота Александра Шовковского. Особенно опасно хозяева атаковали на последних минутах, однако так и не смогли сравнять счет. Вашему вниманию видеообзор того поединка.

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта, в которой будет разыграна путевка на Евро-2024, примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!