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Как сборная Украины единственный раз в истории обыграла Исландию. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Как сборная Украины единственный раз в истории обыграла Исландию. Видео

Сборная Украины по футболу во вторник, 26 марта, сыграет финальный стыковой матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в Германии. Соперником команды тренера Сергея Реброва станет Исландия, которая добилась этого права после разгрома Израиля 4:1.

Поединок во Вроцлаве станет четверым в истории противостояния двух команд. Из четырех попыток для украинцев лишь одна закончилась победно. Триумф случился в сентябре 1999 года в Рейкьявике, когда соперники оказались в одной группе в квалификации к первенству континента.

Как сборная Украины единственный раз в истории обыграла Исландию. Видео

Сама встреча вышла очень непросто для наших соотечественников, которыми тогда руководил Йожеф Сабо. Несмотря на звездный состав украинцы сумели забить лишь однажды.– перед перерывом хозяева поля сбили в своей штрафной Андрея Шевченко, а 11-метровый реализовал нынешний наставник сборной.

Как сборная Украины единственный раз в истории обыграла Исландию. Видео

Во втором тайме исландцы бросили отыгрываться им долго штурмовали ворота Александра Шовковского. Особенно опасно хозяева атаковали на последних минутах, однако так и не смогли сравнять счет. Вашему вниманию видеообзор того поединка.

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта, в которой будет разыграна путевка на Евро-2024, примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сборная Украины единственный раз в истории обыграла Исландию. Видео
Как сборная Украины единственный раз в истории обыграла Исландию. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

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