Кадр дня. Свитолина не сдержала слез после феноменального матча на Roland Garros. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла сдержать слез после выхода в четвертьфинал Roland Garros. После феноменальной победы над Жасмин Паолини, когда ей пришлось отыграть три матчбола, украинка расплакалась.

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В эфир попал момент, когда Свитолина села, обхватила голову руками и дала выходу эмоций. Когда к теннисистке подошла интервьюер, чтобы взять послематчевое интервью, наша соотечественница попросила несколько минут, чтобы прийти в себя.

По словам Свитолиной, ключевым моментом стало то, что она до самого конца верила в возможность победы. Матч получился очень тяжёлым – Паолини играла сильно, и Элине было непросто выдерживать темп, но она сумела сохранить хладнокровие и боролась до последнего розыгрыша. "Я всё ещё мыслями на корте – это была настоящая битва", – отметила Свитолина во время флеш-интервью.

Когда счёт складывался не в её пользу, Элина сознательно перешла на более агрессивную игру и пыталась цепляться за любую возможность, чтобы остаться в матче. "Один-два розыгрыша решили судьбу второго сета. Очень рада, что вытащила его, а в третьем уже показала достойный теннис", – добавила она.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии мужа, Гаэля Монфиса, известного своими камбэками, Свитолина призналась, что они с Гаэлем вдохновляют друг друга. Иногда приходится просто принять, что игра не складывается, и тогда остаётся одно – бороться и искать шанс.

Что касается будущей соперницы, Элина сказала, что в первую очередь сосредоточена на восстановлении после изнурительного матча. За игрой Иги Свёнтек и Елены Рыбакиной будет следить её тренер, а она сама собирается немного отдохнуть, провести время с дочкой и мужем, а уже завтра вернуться к тренировкам и подготовке к следующему поединку.

Как сообщал OBOZ.UA, Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) совершила фантастический камбек в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв итальянку Жасмин Паолини (№4 WTA) со счётом 4:6, 7:6(8:6), 6:1.

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