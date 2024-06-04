'К сожалению, нам пришлось': Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Германией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров похвалил своих подопечных за игру в товарищеском матче с командой Германии (0:0). По словам наставника "сине-желтых", наши футболисты провели встречу с огромным желанием, особенно это было видно при обороне ворот Анатолия Трубина.

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после матча в Нюрнберге, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Специалист, который накануне отметил свое 50-летие, при этом добавил, что соперник создавал огромное давление на оборону нашей команды.

"Главная цель – подготовиться к Евро. Эта игра была полезна для обеих сборных. К сожалению, сейчас игроки не готовы на сто процентов, но у нас впереди почти две недели на подготовку. Я увидел большое желание у футболистов, что очень важно, большое желание у команды играть на оборону. К сожалению, нам пришлось многое обороняться. Но сегодня была команда, которая понимала, за счет чего мы можем играть на уровне сборной Германии", – сказал Ребров.

После игры в Нюрнберге сборная Сергея Реброва проведет спарринги с Польшей (7 июня в 21:45) и Молдовой (11 июня в 19:00).

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