Известный украинский теннисист-чемпион отказался выступать за Украину и сменил гражданство

Вторая ракетка Украины в одиночном разряде Олег Приходько сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Северную Македонию. Информация о переходе появилась в профиле игрока на сайте ATP.

28-летний уроженец Павлгорада (Днепропетровская область) занимает 399-е место в мировом рейтинге и ранее входил в число ведущих теннисистов Украины. В новой сборной он будет лидером.

В одиночной карьере он выиграл шесть турниров ITF и один турнир серии "челленджер", а в последнем обновлении рейтинга ATP был третьей ракеткой страны после Виталия Сачко и Вячеслава Белинского.

В парных соревнованиях Приходько в последние сезоны выступал вместе с различными игроками, включая теннисистов с нейтральным статусом из России и Беларуси. В том числе он играл в паре с Александром Клоком, а также с Иваном Лютеревичем, Яном Бондаревским и Александром Чепиком.

В 2023 году спортсмен в интервью объяснял, что ориентируется на личные связи при выборе партнеров по корту и не считает национальность определяющим фактором. Он также заявлял, что выступает против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры.

В этом же интервью Приходько отмечал, что не поддерживает решения об ограничении участия атлетов из России и Беларуси в турнирах, а спортивные санкции, по его мнению, не должны становиться частью политики.

