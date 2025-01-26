Известный украинский боксер победил в чемпионском бою с тремя нокдаунами. Видео

Украинский боксер армянского происхождения Арам Фаниян (26-2, 6 КО) уверенно победил аргентинца Николаса Хару (13-7, 6 КО), защитив титул WBO Global в первом полусреднем весе. Главный поединок шоу Spartabox Faniian в киевском Дворце спорта завершился единогласным решением судей: 119–109, 119–105 и 118–107.

Видео дня

Фаниян доминировал в начале боя, трижды отправив Хару на канвас уже во втором раунде. Однако вместо того, чтобы завершить бой досрочно, украинец решил пойти в силовое противостояние, что позволило сопернику частично восстановиться и даже временно перехватить инициативу.

После середины боя Фаниян изменил тактику и вновь взял контроль над происходящим. Финальные раунды остались за украинцем.

Для 27-летнего уроженца Еревана эта победа стала 26-й в профессиональной карьере. Боксер, проживающий в Броварах, продолжает свой путь в первом полусреднем весе, доказывая, что способен конкурировать на высоком уровне.

Комментируя свою победу Фаниян признался, что очень устал.

"Это было мое первое 12-раундовое сражение. До этого я боксировал максимум 10 раундов. Сейчас выхожу против боксеров из латиноамериканской школы - мексиканцев, аргентинцев. Я уже знаю, что для них нокдаун – это только новый этап, они становятся еще более жесткими. Поэтому я был готов сразиться все 12 раундов", - отметил Арам.

Несмотря на три нокдауна аргентинец продолжил противостояние, но украинец уверенно довел дело до победы.

"Нокдаун – да нокдаун, но бой продолжается. Я готов покорять все вершины, которые покорятся мне. На все воля Божья, поэтому я готов на все," – добавил наш боксер.

Отметим, что на этом же шоу украинский супертяжеловес Дмитрий Ловчинский (1-0, 1 КО), участник Олимпийских игр 2024 года, успешно дебютировал на профессиональном ринге. 25-летний уроженец Броваров (Киевская область) в первом раунде уверенно нокаутировал грузинского джорнимена Паату Адуашвили, имеющего за плечами рекорд 10 побед, 37 поражений и 3 ничьи (5 из которых нокаутом).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!