Известный украинский чемпион-супертяж победил нокаутом в 1-м раунде. Видео

Украинский супертяжеловес Дмитрий Ловчинский (1-0, 1 КО), участник Олимпийских игр 2024 года, успешно дебютировал на профессиональном ринге. 25-летний уроженец Броваров (Киевская область) в первом раунде уверенно нокаутировал грузинского джорнимена Паату Адуашвили, имеющего за плечами рекорд 10 побед, 37 поражений и 3 ничьи (5 из которых нокаутом).

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Бой проходил в столичном Дворце спорта и стал частью боксёрского шоу, организованного Spartabox Faniian Promotions. Яркий дебют Ловчинского на профессиональной арене продемонстрировал его амбиции и уверенный старт в новой главе карьеры.

Комментируя свой успех Дмитрий посвятил его украинским защитникам.

"Это очень ценный для меня опыт, это начало. Я очень доволен поединком. Посвящаю эту победу воинам. Слава ВСУ! Слава Украине! Мы победим. Следующий мой старт – это чемпионат Украины, который пройдет в Одессе. Мы боксируем в первую очередь по любителям, мы должны быть первыми в Лос-Анджелесе-2028", – сказал Ловчинский.

Дмитрий Павлович Ловчинский является двукратным чемпионом Украины по боксу (2022, 2023) и призёром международных соревнований. Ловчинский начал свою карьеру с участия в крупных турнирах в 2022 году, однако его путь не был лёгким.

На чемпионате Европы в мае того года он проиграл свой первый бой норвежскому боксёру Омару Шиху. В декабре того же года Дмитрий впервые завоевал титул чемпиона Украины.

В 2023 году он участвовал в Европейских играх, где уступил опытному испанскому боксёру Аюбу Гадфа. На мировом олимпийском квалификационном турнире в марте 2024 года Ловчинский также не смог пройти первый раунд, проиграв хорвату Луке Пратлячичу.

Однако в мае того же года на втором квалификационном турнире он взял реванш у Пратлячича и одержал победы над другими соперниками, что принесло ему долгожданную олимпийскую лицензию.

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