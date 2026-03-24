Известный безрукий и безногий спортсмен застрелил человека в США во время конфликта на дороге

Профессиональный игрок в корнхол (бросание мешочков в отверстие) Дейтон Джеймс Уэббер задержан по подозрению в убийстве после дорожного конфликта в США. 27-летний спортсмен обвиняется в том, что в городе Ла-Плата в штате Мэриленд застрелил мужчину в автомобиле и покинул место происшествия.

Как сообщает ESPN, двое пассажиров, находившихся на заднем сиденье автомобиля, заявили полиции, что во время дорожного конфликта Уэббер выстрелил в сидевшего впереди 27-летнего Брэдрика Майкла Уэллса.

После этого он остановил машину и попросил помочь вытащить раненого, однако свидетели отказались, покинули автомобиль и обратились к правоохранителям.

По информации следствия, подозреваемый уехал с места происшествия, оставив пострадавшего в машине. Спустя почти два часа тело Уэллса было обнаружено во дворе одного из домов в Шарлотт-Холле, где медики констатировали смерть.

Автомобиль Уэббера нашли в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Там он обратился в больницу за медицинской помощью, после чего был задержан полицией как скрывающийся от правосудия.

Уэббер является четырехкратным ампутантом: в возрасте 10 месяцев ему удалили руки и ноги из-за тяжелой бактериальной инфекции Streptococcus pneumoniae, вызвавшей заражение крови. По его словам, врачи давали ему лишь 3 процента шансов на выживание.

Несмотря на это, он начал профессиональную карьеру в корнхоле в 2021 году и стал первым спортсменом с четырьмя ампутациями, выступающим в Американской лиге корнхола. В 2020 году его называли лучшим игроком штата Мэриленд в этой дисциплине.

Американская лига корнхола заявила, что осведомлена о ситуации и не будет комментировать дело до завершения разбирательства.

На волне этой новости в сети набирает популярность архивное видео, на котором Уэббер стреляет из пистолета.

