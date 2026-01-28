Известного польского супертяжа арестовали в США

Известный польский тяжеловес Анджей Вавжик (34-5, 20 КО) оказался под арестом в США из-за уголовного дела о краже. Речь идет о задержании на территории Флориды, которое может завершиться депортацией боксера.

Как сообщает BoxingZone.Org, Вавжик был задержан в декабре и помещен в изолятор округа Сарасота после того, как его уличили в магазинной краже товаров значительной стоимости. По информации офиса шерифа Sarasota County, польскому боксеру вменяют кражу, хранение инструментов для обхода защитных систем магазинов, а также сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Через несколько дней после ареста Вавжик предстал перед судом, после чего к делу было добавлено иммиграционное удержание ICE. Это означает, что даже в случае освобождения под залог боксер не сможет покинуть изолятор из-за возможной процедуры выдворения из страны.

По данным BoxingZone.Org, обстоятельства дела указывают на высокую вероятность обвинительного приговора. В таком случае наиболее реальным сценарием считается депортация польского спортсмена из США. Ситуацию усугубляет и тот факт, что ранее Вавжик уже имел проблемы с законом в Америке: в 2023 году он был задержан в Чикаго по аналогичному обвинению в краже.

Анджей Вавжик является одним из самых известных польских супертяжеловесов последнего десятилетия. В 2013 году он боксировал за регулярный титул WBA в тяжелом весе, а его профессиональный рекорд на данный момент составляет 34 победы и пять поражений. Последний бой поляк провел в феврале, уступив Дамиану Кныбе.

