Из-за портрета Усика в оккупированном Донецке силовики устроили налет на кафе. Видео

Во временно оккупированном Донецке российские силовики устроили облаву на кафе Titul Boxing, в котором висели постеры и фотографии Александра Усика. Оккупационные власти вынудили владельца заведения публично извиниться и убрать любое упоминание украинского боксера.

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Об этом говорится на странице "Восточной правозащитной группы" в социальной сети Facebook. Отмечается, что спецназ МВД РФ устроили обыск в кафе, а на его владельца завели уголовное дело. Поводом для рейда послужил донос одного из местных жителей, но есть версия, что это была попытка захватить бизнес.

"На этом месте висела фотография с подписью боксера Усика. Его позицию и высказывания не разделяю. В связи с этим убрали фотографию, несколько несвоевременно, о чем жалею и каюсь", – сказал владелец кафе на камеру силовиков.

В правозащитной организации отметили, что российские оккупанты целенаправленно уничтожают любые символы Украины и угрожает людям из-за них.

"Оккупационные силовики теперь "штурмуют" даже портреты украинских чемпионов. Это еще раз доказывает, что любые проявления украинской идентичности на оккупированных территориях – под запретом. Кремль панически боится украинских символов, даже если это – фото человека, прославившего страну на весь мир", – говорится в заявлении.

Ранее Александр назвал мечту, которая так и не сбудется в его карьере из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Также боксер признавался, что после начала большой войны хотел отказаться от своих чемпионских поясов.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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