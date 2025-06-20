'Из-за мовы? Не позорьте страну': титулованная украинская гимнастка устроила истерику после хейта за русский язык

Бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике Влада Никольченко пожаловалась на волну хейта после того, как она высказалась о "насильственном переходе" на украинский язык. 22-летняя харьковчанка пристыдила соотечественников за угрозы и оскорбления в свой адрес.

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Об этом Никольченко написала на своей странице в социальной сети Instagram. По словам бывшей спортсменки, которая в мае минувшего года объявила о завершении карьеры, она считает мелочью борьбу с языком оккупантов. Она также назвала позором страны тех, кто осудил ее за позицию.

"Такой он – человеческий фактор, кто меньше всего пишет – зачастую больше всего делает. Вы меня конечно разочаровываете все больше, подтверждая мои слова. Я – человек который ничего вам не сделала, мы даже лично не знакомы, а вы мне за мову готовы пожелать смерти, сжечь на костре и т.д., из-за языка на котором я говорю, просто вдумайтесь... Люди, проснитесь, это такие мелочи на сегодняшний день, у нас над головой летят ракеты, умирают люди, а вы готовы своей же землячке перегрызть горло из-за мовы, вы серьезно? Когда вы донатили последний раз? Не помните, так вот, займитесь делом лучше Это смешно, не позорьте страну..." – отметила Никольченко.

Отметим, что осенью 2023 года Украинская федерация гимнастики (УФГ) открывала дисциплинарное дело в отношении Влады после того, как она оскорбительно высказалась о Польше.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, что не собирается разговаривать на украинском языке.

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