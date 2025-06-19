'Этим вы отбиваете охоту'. Титулованная украинская гимнастка выступила против 'насильственного перехода' на украинский язык

Бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике (2019) и бронзовый призер чемпионата Европы Влада Никольченко высказалась по поводу языкового вопроса в Украине и заявила, что агрессивная риторика в этом вопросе только отталкивает людей от украинского языка. 22-летняя уроженка Харькова заявила, что поддерживает свободу выбора языка, но осуждает давление на тех, кто говорит по-русски.

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Поводом для её реакции стала опубликованная сторис с цитатой Екатерины Мотрич — вдовы украинского военного, которая призвала "вбити все російське в собі". Этот фрагмент распространила другая бывшая гимнастка — Мария Высочанская.

"Вы вот этим насильственным переходом на украинский язык, вот этим разгоном конфликта — вы сами отбиваете желание перейти на какой-то язык. Вы это понимаете? Это просто кошмар какой-о, честно", – рассказала Влада у себя в Instagram.

По словам бывшей спортсменки, она свободно владеет украинским языком, выучила его после начала войны, но считает недопустимым ставить под сомнение право человека говорить на русском.

В заключение Николченко добавила, что её возмущает раздувание "мовного скандала".

"Типа что те, кто разговаривают на русском, это вообще, короче, не люди. Надо вообще их выкинуть из страны, лишить гражданства, честно. Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит, как считает нужным. Но меня это просто, откровенно говоря, за*бало", – отметила гимнастка.

В заключение Никольченко с иронией предложила забанить английский язык и перейти на польский.

Напомним, что в ноябре 2023-го Влада Никольченко угодила в скандал. Девушка выложила сторис, где негативно высказалась в адрес поляков.

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