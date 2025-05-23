'Убрать эту нечисть': экс-динамовец Алиев признался, что не умеет разговаривать на украинском, и призвал сосредоточиться на войне

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что не владеет украинским языком настолько, чтобы на нем свободно общаться. Уроженец Хабаровска добавил, что считает призывы к отказу от русского языка псевдопатриотизмом, которому не место в нашей страны.

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Об этом Алиев рассказал в интервью YouTube-каналу Славы Демина. 40-летний бывший полузащитник национальной сборной также отметил, что ему наплевать на мнение людей о своей позиции, а также подчеркнул важность победы Украины в войне против российских оккупантов.

"Сейчас эти псевдопатриоты диванные сидят и рассказывают, кто на каком языке должен разговаривать. На фронте пацаны разговаривают на украинском языке. Кто-то на украинском, кто-то – на русском. Ты же не выиграешь войну, потому что разговариваешь на украинском. Наша задача – выиграть и убрать эту нечисть из нашей страны. А кто на каком языке говорит – мне вообще все равно. Я как говорил, так и буду. Мне все равно, что будут говорить. Можно сказать, что я не умею разговаривать на украинском", – сказал Алиев.

Экс-футболист также признался, что не принимал участия в прямом боевом контакте с российскими захватчиками, рассказывая о службе в 129-м батальоне 112-й бригады теробороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Александр Алиев похвастался тем, что получил удостоверение участника боевых действий (УБД).

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