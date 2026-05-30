Итальянский гранд ищет, кому бы продать футболиста сборной Украины

"Рома" планирует провести заметную перестройку линии атаки, и ключевой фигурой в этих планах стал футболист сборной Украины Артем Довбик. В римском клубе рассматривают вариант его продажи уже в ближайшее трансферное окно, чтобы освободить бюджет и перезапустить атакующую линию перед возвращением в Лигу чемпионов, пишет Il Messaggero.

Интерес к Довбику связан с тем, что "Рома" планирует обновление группы нападения и ищет более стабильные варианты под систему главного тренера. Руководство готово рассматривать предложения по украинскому форварду, при этом ожидаемая стоимость игрока может стать важным элементом переговоров. В столичной команде понимают, что продажа такого актива потребует быстрой замены, поэтому параллельно уже анализируются варианты на рынке.

Если Довбик покинет команду, римлянам придется усиливать атаку сразу несколькими футболистами. Среди приоритетов значатся вингеры и нападающий, способный действовать в связке с основным форвардом. В списке возможных целей фигурируют игроки из Англии и Франции, однако конкретные переговоры пока не начаты.

Помимо ситуации с украинским нападающим, "Рома" также оценивает будущее других игроков атаки. Под вопросом остаётся несколько футболистов ротации, а клуб параллельно готовит предложения по усилению флангов, чтобы закрыть потенциальные потери в линии нападения.

Ранее сообщалось, что "Рома" намерена выставить Артёма Довбика на трансфер в летнее окно. Украинский нападающий перешёл в римский клуб в августе 2024 года из "Жироны" за 30,5 млн евро и подписал контракт до 30 июня 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда оценивается примерно в 15 млн евро. В текущем сезоне Довбик провёл 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Вопрос его будущего в "Роме" остаётся открытым на фоне планов клуба по перестройке состава в атакующей линии.