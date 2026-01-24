Абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 'сбежала' в Россию из Италии

Знаменитая итальянская гимнастка София Раффаэли на две недели отправилась в Россию. Спортсменка тренируется на базе в Новогорске (Московская область), которая является главным центром подготовки сборной РФ по художественной гимнастике.

О поездке официально сообщила Societa Ginnastica Fabriano. В заявлении клуба говорится, что София Раффаэли вместе с Анной Пьерджентили и Вероникой Дзаппатеррени проводит двухнедельный тренировочный сбор в России в рамках программы технического и артистического развития. Инициатором поездки названа тренер гимнасток Амина Зарипова, а сам выезд согласован с Федерацией гимнастики Италии.

В сообщении подчеркивается, что во время пребывания в Новогорске итальянские спортсменки работают с рядом специалистов центра, включая хореографа Кирилла Баркана, с которым ранее сотрудничали онлайн. Также отмечено, что художественная подготовка продолжает линию работы, начатую в Фабриано с известным хореографом Ириной Зеновкой. Клуб отдельно поблагодарил Федерацию гимнастики Италии и Федерацию гимнастики России за содействие в организации визита.

Дополнительным подтверждением пребывания Раффаэли в РФ стало фото, опубликованное стилисткой сборной России по художественной гимнастике Татьяной Дауд. В подписи к снимку она написала: "Встреча с Софией Раффаэли в Новогорске – невозможна, но никогда не равна нулю", тем самым фактически указав на присутствие итальянки на базе подмосковных Химок.

Напомним, ранее россиянка Амина Зарипова стала личным тренером Софии Раффаэли. 22-летняя итальянка является действующей абсолютной чемпионкой мира 2022 года и "бронзовой" призеркой Олимпийских игр 2024 года.

