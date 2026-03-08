Испанская силачка с неоперабельнім раком 4-й степени стала вице-чемпионкой Европы, установив национальный рекорд. Видео

Знаменитая испанская силачка Лоида Забала 8 марта завоевала "серебро" чемпионата Европы по пара-пауэрлифтингу в Тбилиси. 38-летняя штангистка в весовой категории до 73 кг пожала с груди 105 кг, что стало лучшим результатом в истории Испании.

"Золото" в этой категории завоевала россиянка Надежда Сычева (107 кг), а "бронзу" — Мария Марку из Кипра с результатом 103 кг.

Забала считается одной из самых титулованных спортсменок Испании среди лиц с инвалидностью. Она более 20 раз выигрывала национальный чемпионат и становилась чемпионкой Европы в 2022 году.

Пауэрлифтерка выступала на пяти Паралимпийских играх: Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020 и Париж-2024. На первых четырех турнирах она получала паралимпийские дипломы, а на Играх во Франции заняла девятое место.

Спортсменка потеряла возможность ходить в 11 лет из-за поперечного миелита. В конце 2023 года у Забалы диагностировали неоперабельный рак легких IV стадии с метастазами в мозге, печени и почках. Несмотря на болезнь и прохождение лечения, она продолжила тренировки и выступления на международных соревнованиях.

В одном из интервью спортсменка объясняла, что продолжает карьеру даже во время лечения, отмечая, что намерена оставаться в спорте и надеется дожить до Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Она также подчеркивала, что спорт помогает ей сохранять мотивацию и продолжать борьбу с болезнью.

