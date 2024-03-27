Исландия установила исторический антирекорд в матче с Украиной в финале плей-офф отбора на Евро

Сборная Исландии по футболу стала первой командой в истории отборочных турниров к чемпионатам Европы, которая проиграла два финала плей-офф подряд. При этом невероятно, что викинги потерпели поражения с одинаковым счетом 1:2 на последних минутах, открывая счет забитым мячам в этих матчах.

Накануне северная команда уступила Украине во Вроцлаве. Исландцы забили первыми – точный удар удался их лидеру Альберту Гвюдмюндссону. Однако во втором тайме гости пропустили дважды – сначала полузащитник "Жироны" Викторы Цыганков сравнял счет, а на 84-й минуте вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вывел Украину на Евро-2024.

Еще более шокирующим вышло поражение исландцев в квалификации к первенству-2020. Тогда они в полуфинале одолели Румынию, после чего отправились в Будапешт на битву с Венгрией.

Уже на 11-й минуте форвард гостей Гильфи Сигурдссон шокировал венгров и их болельщиков точным ударом. Счет 1:0 держался до самой концовки, в которой хозяева перевернули все с ног на голову, забив дважды за четыре минуты с решающим голом в компенсированное время.

Таким образом, Исландия установила антирекорд соревнований, превзойти который при таком же развитии событий в матчах будет трудно.

Как сообщал OBOZ.UA, определились все участники финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии и соперники украинской сборной. Также стало известно, сколько Украина заработала за выход на первенство.

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