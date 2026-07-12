Искусственный интеллект сказал, кто выйдет в финал ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу-2026 впервые в истории собрал в полуфинале все четыре сборные из топ-4 официального рейтинга ФИФА – Францию, Испанию, Англию и Аргентину. Во вторник, 14 июля, в Далласе сыграют Франция и Испания, а в среду, 15 июля, в Атланте – Англия и Аргентина.

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Пара Франция – Испания объединяет две высшие позиции текущего рейтинга ФИФА, тогда как Аргентина, действующий чемпион мира, стремится защитить титул, а Англия пытается впервые с 1966 года завоевать кубок. Анализ статистики турнира и формы лидеров позволяет определить фаворитов противостояний.

Искусственный интеллект Claude, разработанный мериканской компанией Anthropic, считает, что в финал 19 июля в Ист-Рэзерфорде пробьется пара Франция – Англия. Для расчетов использовалась модель Claude Sonnet 5.

Франция

В четвертьфинале французы разобрались с Марокко со счётом 2:0, а в целом по турниру команда забивает и пропускает с разницей 16:2 — лучший показатель среди полуфиналистов. Килиан Мбаппе забил свой восьмой гол в турнире, Усман Дембеле — пятый. После матча с Марокко нападающий сообщил о лёгкой травме голеностопа, но заявил о готовности продолжать играть.

Испания

Защита "красной фурии" — самое сильное оружие команды: до полуфинала испанцы не пропустили ни одного гола, имеют самый низкий показатель ожидаемых пропущенных голов (xG) среди всех участников — 1,49, и допустили лишь пять ударов в створ. В четвертьфинале против Бельгии команда победила 2:1, а Микель Мерино уже дважды подряд забивал поздние победные голы, выходя на замену. Ламин Ямаль после возвращения из-за травмы бедра пока не показал максимума — лишь один гол, хотя уже отыграл полный матч против Португалии.

Англия

"Три льва" одолели Норвегию в дополнительное время благодаря дублю Джуда Беллингема, который сравнял счёт ещё до перерыва, а затем забил и в экстра-тайме. Беллингем уже забил шесть голов на турнире и претендует на "Золотую бутсу", два из них он забил именно в четвертьфинале. В то же время команда не всегда выглядела убедительно на предыдущих этапах.

Аргентина

Действующие чемпионы мира победили Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время, выйдя в шестой подряд полуфинал чемпионатов мира; победный гол на добивании забил Лаутаро Мартинес на последних минутах. Ключевая фигура команды — 39-летний Лионель Месси, на счету которого девять результативных действий на турнире, тогда как оборона аргентинцев выглядит уязвимой из-за хаотичных действий защитников и слабой структуры полузащиты. Матч со Швейцарией также сопровождался спорным решением VAR.

Букмекерские оценки

По прогнозу аналитической модели Opta, Испания — второй фаворит турнира с вероятностью победы 23,45%, Англия занимает третье место в рейтинге фаворитов, а Аргентина — четвёртое (главным фаворитом остаётся Франция).

Прогноз

По совокупности показателей – разнице забитых и пропущенных мячей, самого низкого xG против и стабильности в ключевых матчах – в паре Франция – Испания преимущество следует отдать французам: атака Мбаппе и Дембеле более результативна, а испанская оборона, хотя и самая надёжная на турнире, ещё не сталкивалась с соперником такого атакующего уровня.

Во втором полуфинале ситуация более равная. Аргентина держится преимущественно на индивидуальном мастерстве Месси при слабой командной структуре, тогда как Англия демонстрирует прогресс благодаря Беллингему, хотя и зависит от дополнительного времени в последних матчах. Букмекерское преимущество на стороне Англии, и форма Беллингема в плей-офф подкрепляет эту оценку.

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