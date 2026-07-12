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Искусственный интеллект сказал, кто выйдет в финал ЧМ-2026

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,3 т.
Первые полуфиналы запланированы на 14 июля
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Чемпионат мира по футболу-2026 впервые в истории собрал в полуфинале все четыре сборные из топ-4 официального рейтинга ФИФА – Францию, Испанию, Англию и Аргентину. Во вторник, 14 июля, в Далласе сыграют Франция и Испания, а в среду, 15 июля, в Атланте – Англия и Аргентина.

Пара Франция – Испания объединяет две высшие позиции текущего рейтинга ФИФА, тогда как Аргентина, действующий чемпион мира, стремится защитить титул, а Англия пытается впервые с 1966 года завоевать кубок. Анализ статистики турнира и формы лидеров позволяет определить фаворитов противостояний.

Сетка турнира

Искусственный интеллект Claude, разработанный мериканской компанией Anthropic, считает, что в финал 19 июля в Ист-Рэзерфорде пробьется пара Франция – Англия. Для расчетов использовалась модель Claude Sonnet 5.

Claude уверен, что в финал выйдет пара Франция – Англия

Франция

В четвертьфинале французы разобрались с Марокко со счётом 2:0, а в целом по турниру команда забивает и пропускает с разницей 16:2 — лучший показатель среди полуфиналистов. Килиан Мбаппе забил свой восьмой гол в турнире, Усман Дембеле — пятый. После матча с Марокко нападающий сообщил о лёгкой травме голеностопа, но заявил о готовности продолжать играть.

Килиан Мбаппе

Испания

Защита "красной фурии" — самое сильное оружие команды: до полуфинала испанцы не пропустили ни одного гола, имеют самый низкий показатель ожидаемых пропущенных голов (xG) среди всех участников — 1,49, и допустили лишь пять ударов в створ. В четвертьфинале против Бельгии команда победила 2:1, а Микель Мерино уже дважды подряд забивал поздние победные голы, выходя на замену. Ламин Ямаль после возвращения из-за травмы бедра пока не показал максимума — лишь один гол, хотя уже отыграл полный матч против Португалии.

Испания прошла Бельгию

Англия

"Три льва" одолели Норвегию в дополнительное время благодаря дублю Джуда Беллингема, который сравнял счёт ещё до перерыва, а затем забил и в экстра-тайме. Беллингем уже забил шесть голов на турнире и претендует на "Золотую бутсу", два из них он забил именно в четвертьфинале. В то же время команда не всегда выглядела убедительно на предыдущих этапах.

Джуд Беллингем

Аргентина

Действующие чемпионы мира победили Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время, выйдя в шестой подряд полуфинал чемпионатов мира; победный гол на добивании забил Лаутаро Мартинес на последних минутах. Ключевая фигура команды — 39-летний Лионель Месси, на счету которого девять результативных действий на турнире, тогда как оборона аргентинцев выглядит уязвимой из-за хаотичных действий защитников и слабой структуры полузащиты. Матч со Швейцарией также сопровождался спорным решением VAR.

Аргентина переиграла Швейцарию

Букмекерские оценки

По прогнозу аналитической модели Opta, Испания — второй фаворит турнира с вероятностью победы 23,45%, Англия занимает третье место в рейтинге фаворитов, а Аргентина — четвёртое (главным фаворитом остаётся Франция).

ЧМ-2026

Прогноз

По совокупности показателей – разнице забитых и пропущенных мячей, самого низкого xG против и стабильности в ключевых матчах – в паре Франция – Испания преимущество следует отдать французам: атака Мбаппе и Дембеле более результативна, а испанская оборона, хотя и самая надёжная на турнире, ещё не сталкивалась с соперником такого атакующего уровня.

Claude сделал прогноз

Во втором полуфинале ситуация более равная. Аргентина держится преимущественно на индивидуальном мастерстве Месси при слабой командной структуре, тогда как Англия демонстрирует прогресс благодаря Беллингему, хотя и зависит от дополнительного времени в последних матчах. Букмекерское преимущество на стороне Англии, и форма Беллингема в плей-офф подкрепляет эту оценку.

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СШАЧМ-2026
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