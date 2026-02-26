Искусственный интеллект ответил, нокаутирует ли Фьюри россиянина в первом бою после возвращения в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), вероятнее всего, досрочно завершит поединок против россиянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО). Цыганский король возвращается в ринг 11 апреля в Лондоне после того, как завершил карьеру, проиграв дважды в 2024 году Александру Усику (24-0, 15 КО).

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известно как Twitter, отдает полное преимущество британскому боксеру. При этом, по его прогнозу, Фьюри хоть и будет выглядеть ярко после полутора лет простоя, однако имеет все шансы довести дело до нокаута.

"Фьюри победит, потому что его техническое преимущество, габариты и опыт в тяжелых боях позволят ему контролировать дистанцию и избегать мощных ударов Махмудова в начале. Махмудов опасен в первых раундах благодаря своей силе, но Фьюри уже выдерживал удары от подобных панчеров и часто сносит оппонентов в поздних раундах. Однако Фьюри будет "ржавым" после перерыва, без тренера, и в 37 лет, что может дать Махмудову шанс на апсет. Я прогнозирую, что будет нокаут. Фьюри нокаутирует Махмудова в 9-м раунде", – резюмировал ИИ.

Ранее Тайсон обрушился с обвинениями на Усика. Украинец выиграл у британца в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

