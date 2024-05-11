Искусственный интеллект ответил, кто победит в бою Ломаченко – Камбосос

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, сделал анализ предстоящего поединка между экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и бывшим абсолютному чемпиону в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО). ChatGPT уклончиво ответил на вопрос, назвав битву "интересной боксерской дуэлью.

По мнению машины, и Василий Ломаченко, и Джордж Камбосос – оба талантливые боксеры с большим потенциалом.

"С одной стороны, у Ломаченко есть впечатляющий опыт, техника и интуиция в ринге, что позволяет ему выходить из трудных ситуаций. С другой стороны, Камбосос молодой, скорый и энергичный боец с желанием доказать себя. Его возможности могут представлять вызов для Ломаченко", – говорится в ответе.

По мнению ChatGPT победа может зависеть от многих факторов: физической подготовки, тактики, стратегии, психологической мощи.

"Однако Ломаченко считается фаворитом из-за своего опыта и известного стиля бокса. Но если Камбосос продемонстрирует впечатляющую работу в ринге и выдержит давление, он может создать сюрприз", – отмечается в тексте.

Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе (до 135 фунтов / 61,235 кг) пройдет 12 мая в Австралии.

Накануне в Перте состоялась торжественная церемония взвешивания, которую выиграл австралийский боец.

В Украине битву можно будет бесплатно посмотреть страницах Top Rank в Youtube и Facebook. Начало в 5:00 по киевскому времени.

Отметим, что во время финальной пресс-конференции боксеры устроили настоящую зрительную битву, которая длилась более трех минут.

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