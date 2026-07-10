Искусственный интеллект назвал точный счет матча Испания – Бельгия в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборные Испании и Бельгии сыграют во втором четвертьфинальном противостоянии чемпионата мира по футболу 2026 года. В европейском дерби в пятницу 10 июля определится соперник национальной команды Франции, которая накануне переиграла марокканцев.

Видео дня

Встречу принимает стадион в американском Лос-Анджелесе. OBOZ.UA Проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Бельгия. Время начала – 22:00 по Киеву.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания – Бельгия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,64, на победу бельгийцев – 5,81. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования – заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. Победителей ждет общий призовой фонд 3 000 000 грн. Все для лета большой игры!

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google также считает, что у Испании больше шансов на итоговую победу в противостоянии. При этом нейросеть не исключила, что "фурии рохе" для этого потребуется овертайм или даже серия пенальти.

"Команда Луиса де ла Фуэнте выглядит монолитно. Прогноз на результат: победа Испании (в основное время или по итогам дополнительного времени/серии пенальти). "Фурия роха демонстрирует невероятную стабильность, надежность в обороне (команда еще не пропускала на этом ЧМ) и вариативность в атаке благодаря гению Ламина Ямаля и надежности Родри в центре поля. Прогноз на точный счет (основное время): 2-1 в пользу Испании или 1-1 (ничья с последующим выходом Испании в следующий раунд)", – резюмировал ИИ.

РЕКЛАМА

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 11 июня 2026 года по 17 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua.

Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза – его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua являются актуальными по состоянию на 10:50 10.07.2026 и могут меняться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!