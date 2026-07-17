Искусственный интеллект назвал точный счет матча Франция – Англия за 3-е место ЧМ-2026

Сборные Франции и Англии поспорят за бронзовые награды чемпионата мира по футболу 2026 года. Европейские команды, которые проиграли в полуфиналах Испании и Аргентине соответственно, сойдутся в медальном противостоянии первенства планеты в ночь на воскресенье, 19 июля.

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Встречу принимает стадион в Майями. Стартовый свисток арбитра Хесуса Валенсуэлы из Венесуэлы прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Англия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,94, на победу англичан – 3,77. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Искусственный интеллект Gemini корпорации Google также отдает предпочтение французам. Нейросеть уверена, что британцы не смогут стать медалистами чемпионата мира впервые с 1966 года, когда они на домашнем турнире стали победителями.

"Матчи за третье место на чемпионатах мира традиционно проходят в более открытом стиле и бывают более результативными, чем финалы, поскольку на командах не лежит колоссальное давление за "золото". Хотя Томас Тухель настраивает "трех львов" на первые за 60 лет медали за пределами родной страны, атакующий потенциал команды Дидье Дешама выглядит солиднее, особенно с учетом индивидуальной мотивации лидеров. Прогноз на матч и точный счет: 2-1 в пользу Франции. Ожидается динамичная игра, в которой обе сборные забьют, но глубина скамейки запасных и фактор Мбаппе принесут Франции минимальную победу в основное время", – прогнозирует ИИ.

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