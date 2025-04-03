Искусственный интеллект Илона Маска опозорился с прогнозом на победителя Лиги чемпионов

Чат-бот Grok 3 на основе искусственного интеллекта, который доступен в социальной сети Х (бывший Twitter) Илона Маска, отметился нелепым прогнозом на победителя Лиги чемпионов. В частности, машина не только неправильно указала четвертьфинальные пары нынешнего розыгрыша турнира, но и отдала трофей "Манчестер Сити", который вылетел в 1/8 финала.

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По мнению Grok 3, в четвертьфинале лондонский "Арсенал" сыграет с мюнхенской "Баварией", "Реал" принимает "Сити", мадридский "Атлетико" встречается с дортмундской "Боруссией", а французский ПСЖ стал соперником каталонской "Барселоны".

Важно отметить, что приведенный состав участников был в минувшем сезоне Лиги чемпионов. Однако ИИ четко указывает, что прогноз касается нынешнего розыгрыша по состоянию на 2 апреля.

"Мой прогноз: если принимать во внимание текущую форму и глубину состава, у "Манчестер Сити" самые большие шансы, но "Реал" Мадрид может снова удивить благодаря своему опыту в ключевых матчах. Финал состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене, и я склоняюсь к тому, что мы увидим там именно эти две команды, с небольшим преимуществом "Сити", – резюмировал Grok 3.

Напомним, что четвертьфинал Лиги чемпионов 2024/25 состоится 8-9 и 15-16 апреля. На этой стадии сыграют следующие пары:

"Арсенал" – "Реал"

"Барселона" – "Боруссия"

ПСЖ – "Астон Вилла"

"Бавария" – "Интер"

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta сделал свой прогноз на победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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