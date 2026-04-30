Погода будет 'роскошная': синоптик рассказала, когда в Украину наконец придет тепло

В Украине уже в ближайшие дни ожидается постепенный переход от холодной погоды к настоящему весеннему теплу. Самое ощутимое потепление придет на выходных, а в начале следующей недели будет комфортная, солнечная погода.

В то же время 1 мая еще будет оставаться прохладным с локальными дождями. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Итак 1 мая станет переходным днем между холодной погодой и будущим потеплением. В ночные часы температура воздуха составит +1...+4°, при этом заморозки еще будут сохраняться, хотя постепенно будут ослабевать.

В дневное время в пятницу воздух прогреется до +8...+11°, а на юге и северо-западе – до +10...+13°. Местами на севере, в центре и восточных областях возможны кратковременные дожди, тогда как в южных и западных регионах существенных осадков не предвидится.

В столице 1 мая температура днем будет держаться около +10°, возможен небольшой дождь. В то же время уже со 2 мая погодные условия начнут заметно улучшаться.

В течение 2-3 мая максимальная температура в большинстве регионов поднимется до +12...+16°, а в западных областях местами будет достигать +18...+22°. Именно этот период станет началом стабильного весеннего потепления.

Синоптическую ситуацию в Европе будет определять антициклон Winfried, который обеспечит преимущественно сухую и теплую погоду на значительной части континента. В то же время атмосферные фронты будут влиять на северные, восточные и западные районы, принося периодические осадки, местами с грозами.

В начале следующей недели, ориентировочно с 5 мая, в Украине установится по-настоящему теплая и солнечная погода, которую синоптик описывает как "роскошную". Ожидается больше солнечных дней, повышение температуры и ощутимое уменьшение влияния холодных воздушных масс.

Как сообщал OBOZ.UA, первые дни мая в Украине не принесут ожидаемого весеннего тепла, ведь синоптики прогнозируют заморозки ночью и сдержанное повышение температуры днем. Прохладнее всего будет на севере и востоке, тогда как западные области получат относительно теплые погодные условия.

