'Иногда нет': форвард сборной Украины отреагировал на овации 70-тысячного стадиона в Риме

Нападающий сборной Украины Артем Довбик выразил восхищением победой "Ромы" над "Фиорентиной" в матче 35-го тура итальянской Серии А. Наш соотечественник отметился победным голом, за что стадион "Стадио Олимпико" в столице Италии устроил ему настоящие овации.

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В интервью телеканалу DAZN Довбик отметил, что наслаждался атмосферой на арене, информирует портал romapress.net. Украинский нападающий "волков" также позитивно оценил свою работу под руководством тренера Клаудио Раньери, который позволяет подопечному прогрессировать.

"Раньери хочет от меня большего? Я его понимаю, все хотят от меня большего. Я стараюсь выкладываться на поле по полной, иногда получается хорошо, иногда нет, но это футбол. Я стараюсь совершенствоваться. "Олимпико"? Это фантастический стадион, фантастические болельщики, они поддерживают нас всю игру. Для меня важно наслаждаться моментом и помогать команде. Это три очень важных очка", – сказал Довбик.

Отметим, что благодаря этой победе, а также ничейному исходу в игре "Болоньи" и "Ювентуса" римская команда вместе с туринцами и соперниками из "Лацио" набрала 63 очка и делит 4-6-е места в турнирной таблице. Довбик в нынешнем розыгрыше Серии А провел уже 12 мячей.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметился голом на последних секундах в матче чемпионата Бельгии.

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