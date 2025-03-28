ИИ захватывает спорт. Но удастся ли ему изменить футбол?

Искусственный интеллект большими шагами захватывает повседневную жизнь и не обошел спорт. Почти в любом виде спорта уже есть участие машин, иногда очень ощутимое. Футбол – не исключение. Как ИИ влияет на спорт, чем может помочь и почему не все топовые лиги мира готовы допустить технологии к своим соревнованиям? Рассказывает OBOZ.UA.

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Как ИИ интегрировали в спорт?

Один из крупнейших ресурсов в сфере технологий искусственного интеллекта Stats Perform в начале года проводил исследование, в котором указал очевидный и невероятно наглядный вывод – искусственный интеллект теперь со спортом навсегда. Он помогает наладить взаимодействие с аудиторией, улучшить прибыль и управление внутренними процессами в структуре. Это, в частности, дало рост в показе женского спорта, которого транслируют еще больше и ищут возможности сотрудничества.

Опросили 700 руководителей спортивных медиа и, по их мнению, уже в этом году наблюдается положительное изменение ожиданий аудитории и роста монетизации благодаря искусственному интеллекту. Особенно он пригодится для улучшения заработков от топовых лиг и с помощью спортивной инфраструктуры. Коммерческий директор Stats Perform Алекс Райс говорил, что инструменты на базе искусственного интеллекта (такие как сервисы Opta) оказались очень эффективными, позволяя спортивному медиа-бизнесу достигать большего за меньшее время и приносить пользу для болельщиков и команд.

Что может сделать машина в футболе?

Все, что делает человек, только быстрее и информативнее. К примеру, анализировать качество спортсменов и оценивать физическое состояние игроков. Самые дорогие модели могут изучать даже движение суставов, предсказывая возможные травмы. Машина улучшает разбор матчей, позволяя разработать стратегию в зависимости от ключевых действий соперников. Появился ИИ и для судей – он уже помогает им проверять оффсайдные эпизоды через VAR. Вопрос в том, что работает эта функция по-прежнему долго. Но есть другая формула, которую уже давно вывели зрители: после видеоповторов мы можем радоваться голу дважды.

Есть опыт и для болельщиков – уже тестировались ИИ-модели комментаторов, которые не только сообщают о событиях на поле, но даже могут общаться между собой и шутить. А одно из визуальных новшеств от просмотра матча разберем на конкретном испанском примере.

Ла Лига живет в другом цифровом мире

Ценители украинизированной "Жироны" или испанских грандов точно видели во время трансляции, как отличается картинка – в ней немало интерактивных элементов и подсказок для более удобного просмотра. Такое же увидели еще около 3 миллиардов фанатов по всему миру. Чтобы обновление стало возможным, LALIGA и Microsoft заключили соглашение и запустили проект Beyond Stats – полсотни показателей, улучшающих впечатление от просмотра матча.

Кроме статистических данных, расчета xG или эффективности отдельного игрока, интеллект позволяет подробно показать, какая была траектория ключевого для эпизода футболиста или какая формация команды в моменте (когда ИИ рисует линии между игроками на текущее время). Или даже разобрать до деталей конкретный голевой эпизод – кто кого упустил и где было основное действие перед ассистом.

Как это работает? На каждом матче Ла Лиги работает 16 стационарных камер. В их память заведено 3,5 миллиона точек для оптимального отслеживания по периметру каждого стадиона. Полученное изображение обрабатывает куча серверов. Например, чтобы рассчитать вероятность гола (уже упомянутый xG), машина учитывает угол удара, позицию защитника, расстояние до ворот, позицию голкипера, рабочую ногу и другие параметры, вычисляя точную вероятность того, что каждый игрок забьет гол. Но даже после матча работа системы не завершается – видео и статистику получают клубы, чтобы потом изучать соперников или улучшить собственные тренировки. Тренерам видно многое: от слабых зон в атаке до сильного выбора позиции. Ла Лига использовала потенциал ИИ с запасом на много лет вперед – и такого нет даже в элитных турнирах вроде Лиги Чемпионов или Евро.

Пока ИИ вывозит не все игровые эпизоды

Система полуавтоматического контроля является ярким примером того, как простая технология может зайти в большинство лиг. Сделать как в Ла Лиге – недешевое удовольствие, поэтому пока тренируются доверять машине в самых простых технологиях. И даже она дала сбой такого масштаба, что от проверки ИИ отказались на уровне АПЛ.

Мартовский матч "Борнмута" и "Вулверхэмптона" в Кубке Англии. Это был один из тех матчей, где в английском футболе впервые решили опробовать влияние ИИ на разбор повторов. Команда Забарного подает угловой, удар головой и гол. Но тогда система не смогла распознать, был ли офсайд, из-за перегруза в штрафной площадке. В одном месте было так футболистов, что проверка с помощью машины растянулась на 8 минут! Но даже для людей это была непростая задача - видеоассистент арбитра Тимоти Вуд сделал три повтора, пока отменил гол защитника "Борнмута" Керкеза из-за положения вне игры.

Потому Футбольная ассоциация Англии сказала, что им такая полуавтоматизированная система не нужна, ведь столько времени пауза в футболе длиться не может. Из Кубка Англии на VAR-проверках ИИ не будут убирать, но сами клубы уже сомневаются, нужна ли им такая плохая опция для игр. Даже директор Премьер-лиги Тони Скоулз признал, что не хочет получать еще больше критики из-за серьезных сомнений в жизнеспособности системы.

Украина пока смогла только в технологии

В украинском футболе пока нет примеров использования ИИ – по крайней мере, клубы открыто об этом не заявляли даже для собственных тренировок. У нас, наконец, есть VAR на каждом матче и фитнес-трекеры для футболистов, а через "УПЛ.ТБ" фанаты стали получать больше статистики. Но на самом деле, Украине не помешает увеличение количества автоматизированных технологий, если мы хотим привлечь внимание большего количества зрителей. Есть другая роль для искусственного интеллекта, пока фантазийная: например, СМИ спрашивали у ИИ, кого же из тренеров отправят в отставку следующим или каким будет будущее (почему нет) луцкой "Волыни"?

В мировом футболе ИИ активно трансформирует процессы, делая игру математически точной, аналитической и увлекательной для всех участников. Еще есть претензии, а топовые лиги размышляют - стоит ли увеличивать роль машины в том виде спорта, где все решают люди. Использование ИИ в украинском футболе находится на начальном этапе своего становления, но уже сейчас нам хотелось бы больше такой технологии не только для медиа, а и для аналитики, маркетинга и развития молодых талантов.