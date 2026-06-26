"Идет в президенты Украины?" Усик озадачил сеть своим новым фото

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сфотографировался на фоне главного государственного самолета Украины, который используется для перевозки высших должностных лиц страны и официальных делегаций. На снимке Усик стоит на взлетно-посадочной полосе перед самолетом Airbus A319-115(CJ) с бортовым номером UR-ABA.

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На воздушном судне хорошо видны надпись "Україна", государственный флаг и герб страны. Сам боксер показывает рукой жест в виде трезубца – одного из национальных символов Украины.

Публикация породила множество вопросов в комментариях. Некоторые подписчики предположили, что спортсмен готовит важное заявление, а другие в шутку поинтересовались, не собирается ли он заняться политикой. Один из пользователей написал: "Так Усик в президенты метит", другой спросил: "Это какой-то намек?".

Часть болельщиков связала фотографию с профессиональной карьерой боксера. Пользователи интересовались, не касается ли загадочный пост возможного поединка с Даниэлем Дюбуа или встречи с временным чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером. Однако сам Усик пока никак не объяснил смысл опубликованного снимка.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Усик, рассказывая о планах после завершения карьеры, заявил, что не рассматривает для себя должности ниже поста главы государства.

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