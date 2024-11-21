'Мне очень жаль': тренер 'Реала' вынес вердикт вратарю сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вновь столкнулся с недоверием главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский специалист уже предупредил нашего соотечественника о том, что на будущей неделе в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" в основе выйдет бельгиец Тибо Куртуа.

Видео дня

Такими данными располагает портал Defensa Central, который специализируется на новостях о мадридском суперклубе. Источник утверждает, что Анчелотти провел встречу с Луниным и Куртуа, на которой сообщил о возвращении Тибо в состав после небольшой травмы.

Наставник "сливочных" высоко оценил игру Лунина в последних матчах команды и выразил сожаление из-за того, что украинец вновь окажется на скамейке запасных. "Мне очень жаль, ведь ты выглядел прекрасно", – сказал Анчелотти Андрею.

Лунин в нынешнем сезоне провел пять матчей, в которых пропустил восемь голов и дважды оставлял ворота на замке. При этом стоит отметить, что украинец был соучастником провальных поединков "Реала" против "Барселоны" (0:4) и "Милана" (1:3).

Куртуа же отыграл 12 встреч, в которых 10 раз вынимал мяч из сетки. Однако при этом "Реал" ни разу не проиграл, добыв девять побед.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин отметился голевой передачей в матче чемпионата Испании и удостоился оваций трибун.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!