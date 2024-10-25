Хулиганил, был 'старым' для бокса: как Александр Усик выглядел в юности

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) уже через восемь недель проведет реванш с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). За 10 лет профессиональной карьеры уроженец Симферополя вписал свое имя в историю бокса, собрав все пояса сразу в двух весовых категориях.

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Удивительно, но в боксерскую секцию Александр пришел очень поздно – в 15 лет. Тренер Сергей Лапин-старший позволил Усику тренироваться только потому, что будущею звезду любительского и профессионального ринга в зал привел его сын.

"Он для бокса уже "старый" был. Да и болезненный – астма, грудная клетка не развита. Но его привел мой старший сын Сережа. Вот, говорю, иди с ним и работай. Сергей его бил, бил, бил... Думал, не придет больше после таких пропущенных ударов. А Саша пришел! Настырный!" – вспоминал Лапин.

Забавно, что в юности окружающие отмечали артистизм Усика и советовали ему поступать в театральный университет. Сам Александр не скрывал, что во время учебы в школе хулиганил – кидался банками, таскал яблоки с соседних участков, дрался класса до шестого-седьмого. Хотя учился хорошо, а дома помогал маме доить коров.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть, как Александр Усик выглядел в детстве и юности.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик радикально сменил имидж перед реваншем с Тайсоном Фьюри. На пресс-конференции в Лондоне украинец появился в неожиданном образе.

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