Усик пошел на радикальный шаг перед боем с Фьюри. Видеофакт

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) кардинально сменил имидж. Наш 37-летний боксер в преддверии реванша с Тайсоном Фьюри побрился наголо.

Видео дня

Тренер Усика Николай Ткаченко у себя в Instagram выложил небольшое видео с тренировочного лагеря Александра. В ролике наш титулованный супертяж абсолютно лысый зажигательно подтанцовывает под трек "Я там" украинского рэп-исполнителя SKOFKA & SKOF.

Ранее OBOZ.UA, что Усик принял решение отказаться от использования социальных сетей на время подготовки к реваншу

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец лишился пояса Международной федерации бокса (IBF).

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона. Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Усика и Фьюри сделал искусственный интеллект.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

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