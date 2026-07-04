Холанд против Винисиуса, пиренейское дерби, устоят ли хозяева. Что точно надо смотреть в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира не останавливается ни на минуту. Всего несколько часов назад завершился последний матч 1/16 финала, и вот уже начинается следующий этап плей-офф. И здесь будет довольно жарко, ведь каждая пара теперь становится совершенно непредсказуемой, в чём мы не раз убедились. Так какой же матч выбрать для просмотра? OBOZ.UA представляет самые интересные матчи 1/8 финала турнира.

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Бразилия – Норвегия: Холанд против чемпионов мира

Эта пара не нуждается в отдельном представлении. В заявке Норвегии 23 футболиста, но то, насколько важен для страны Холанд и как много он делает для сборной – это мечта любого футболиста. Под руководством Стале Солбаккена им наконец удалось вернуться на мировую арену. К слову, скандинавы сильны против бразильцев, а на ЧМ-98 в группе они победили со счётом 2:1. С другой стороны, у скандинавов слабоваты резервы, что показала игра против Франции. В свою очередь Бразилия мечтает о рекордном шестом титуле, хотя их последние выступления на ЧМ лучше забыть. За последние 24 года с момента триумфа, кроме чемпионата 2014 года, не о чём и вспоминать. Противостоять Голландии будет талисман пятикратных чемпионов этого года – Винисиус Жуниор. Он значительно помогает своей команде и вступает в борьбу с Эрлингом за звание лучшего бомбардира, имея на счету 4 гола (у норвежца их 5). Это словно "Реал" и "Манчестер Сити" снова сойдутся на футбольном поле. Однако есть нюанс: сборные – это совсем другой уровень ответственности.

Португалия – Испания: на полуострове может быть только один лидер

Зона УЕФА считается традиционно сильной, но наши команды выбывают из турнира быстрее, чем можно было представить. Пример тому – эта пара, единственная европейская дуэль на всей стадии. Испания до сих пор не пропускала в 4 матчах и статистически могла забить ещё больше, если бы не игра против Кабо-Верде. Абсолютный фаворит ЧМ-26 понемногу возвращает свою уверенность, и с Австрией было ну очень легко. А вот в Португалии в матче с Хорватией произошел знаковый момент: в конце игры сняли вечного Роналду. Мы уже писали, что Криш начал мешать команде – и это, похоже, дошло до главного тренера. Против Роналду говорит и тот факт, что у него было лишь одно касание мяча в чужой штрафной, и это гол с пенальти. Означает ли это, что лучшая сборная Испании с 2010 года будет сражаться против своего географического соседа без центральной звезды на поле? Далее победителя этой дуэли ждет победитель следующей пары – считайте, что легкий путь к финалу.

США - Бельгия: домашнее чудо?

Именно этот матч интересен тем, что из-за глупости хозяева остались без главного двигателя команды – Балоган получил красную карточку. Смогут ли они без главного бомбардира пройти команду, которая забивает больше всех и набегала уже 500 километров (у США – 475)? В остальном сборные довольно равны: одинаково фолят, одинаково владеют мячом и одинаково пасуют. Вот только США для голов используют стандартные положения (поэтому и такая ставка на фланги), а Бельгия хочет пробить вратаря, поэтому каждый третий удар – из-за пределов штрафной. Если США пройдут дальше, то это будет повторение 2002 года. Европейцы чередуют успехи с группой. Группа была на прошлом ЧМ, поэтому сейчас пора проходить дальше. Если же вам не хочется смотреть на американцев, выбирайте игру Канады против Марокко. Или следующий матч.

Мексика – Англия: устоят ли сухие рекорды против Кейна?

Мексика играет феноменально. У них не всё получается, но 4 матча без пропущенных голов выглядят весомым доказательством того, что механизм работает. Поспорить с этим готов Гарри Кейн – 5 голов. Бомбардир в компании Месси, Холланда, Мбаппе и других не собирается быть последним, тем более что европейцы должны развеять критику в адрес своей непобедимой игры и слабого начала матчей. Мы предлагаем посмотреть на этот матч ещё и с той точки зрения, что в британских медиа царит паника, ведь играть будут на "Ацтеке". И проблема не только в том, что это последний матч турнира на стадионе, но и в самом сердце города. Обращают внимание на высоту, где мало кислорода – будто это поможет хозяевам получить преимущество. Будет интересно посмотреть, оправдаются ли эти опасения. Раньше мексиканцы действительно великолепно играли на главном стадионе и полностью доминировали, а их поддержка мощна даже за пределами трибун – матч с Эквадором посмотрели 35 млн человек! Если Мексика хочет пройти дальше, ей нужно зарядиться энергией домашней атмосферы именно в этом матче. Если Англия хочет пройти дальше, нужно задействовать не только Кейна.

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Лето большой игры продолжается – на очереди Мексика – Англия. Эксперты GGBET отдают предпочтение Англии с коэффициентом 2,43, на Мексику – 3,17. Выбирай, кого поддержать на ggbet.ua. Все будет GG!

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