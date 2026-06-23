Португалия играет против Роналду! Что пошло не так с топ-звездой ЧМ-2026 и есть ли надежда выиграть свой последний мундиаль

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит на фоне феерии Месси, куража Холланда и результативности Кейна. А в этом списке совсем нет Криштиану Роналду! Криш приехал на свой последний ЧМ, и пока у него очень призрачные шансы даже на выход из группы. Но кто в этой ситуации проблема – сборная или сам футболист? Что пошло не так и можно ли ещё спасти ситуацию? Рассказывает OBOZ.UA.

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Шестой подряд чемпионат мира. И последний для него

История вечного Криштиану Роналду продолжается на этом турнире. Нападающий мог не попасть на ЧМ из-за своего удаления в отборочном турнире. Но стечение обстоятельств и поддержка со стороны ФИФА позволили ему оказаться в составе. Звезда футбола, один из лучших в истории, топ-бомбардир и образец для миллионов поклонников… Но всё рушится, если задуматься о реальности – Криш проваливает чемпионат в США.

Его низкая результативность на чемпионатах мира – визитная карточка. На дебютном ЧМ-2006 он забил лишь один раз, так же только одним голом отличился в 2010, 2014 и 2022 годах. Лишь однажды ему удалось зажечь — в 2018 году он забил 4 гола: хет-трик в матче с Испанией и мяч в ворота Марокко. Это позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров того турнира. И это при том, что у Роналду (без ЧМ-26) – 22 матча чемпионата мира. Нападающий точно не претендует побить рекорда Клозе, который может пасть на турнире несколько раз. Поразительный контраст, учитывая, что Криш близок к 1000 голам за карьеру, а в футболке сборной Португалии во всех играх у него 239 мячей. На этот раз, против Конго, он тоже забить не смог. Совпадение или тенденция?

Криштиану банально не попал в ворота

Криш сознательно придерживается своей "сухой" традиции – у него до сих пор ноль. Среди соперников была одна из самых дешёвых команд турнира: Конго имеет в своём распоряжении всего 143 миллиона евро. Это много, но сама Португалия оценивается в миллиард, разница ощутима. Матч завершился со счётом 1:1, гол забил Невеш, сам Роналду отыграл весь матч и сильно возмущался упущенными моментами. В то время как его главные конкуренты забили по два гола, а Месси вообще сделал хет-трик, у португальца пока ноль. Хотя, на фоне успехов таких команд, как Канада, Кабо-Верде или Кюрасао, кураж берет верх над фаворитами, поэтому этот "0" выглядит закономерным. Но после матча Криштиану подвергся столь резкой критике, что возникает вопрос: кто виноват?

Конголезцы оказались сильнее всех ожиданий

Свой первый матч на ЧМ-26 Португалия неожиданно завершила вничью. Быстрый гол сделал их неэффективными на целых 80 минут матча против Демократической Республики Конго. Это был четвертый раз за 5 чемпионатов мира, когда Португалия не смогла выиграть свой первый матч. Фаворит владел мячом 75% времени, но не сумел превзойти соперника ни по xG, ни по ударам, а в обороне был откровенно плох.

Сам Роналду в этой игре нанес 3 удара (все из-за пределов штрафной и ни одного в створ), имел 90% точных передач и несколько раз помог в обороне. На нападающего даже не фолили, что еще раз свидетельствует о его слабой вовлеченности в игру. Да, Криштиану выполнил несколько передач в последнюю треть, но статистические порталы ни одну из них не назвали ключевой.

Не следует забывать, что это одна из сильнейших сборных Португалии в истории. Помимо Роналду, в стартовом составе на матч с Конго вышли Бернарду, Витинья, Нету, Фернандеш, Невеш и Фейга. Но почти всех тренер снял с игры, оставив звезду на поле, хотя он не особо выделялся. На фоне хет-трика главного аргентинского соперника и 7 дублей в первом туре от Роналду в матче со слабым соперником ждали как минимум такой же результат. Но даже ни разу его фамилия на табло не появилась.

Кто кому мешает?

На послематчевой пресс-конференции тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу пришлось отбиваться от яростной критики. ESPN пишет, что тренер осторожно обошёл каждый проблемный момент того матча, главным образом намекая на то, что они сделали недостаточно, чтобы помочь Роналду добиться успеха.

После первого гола мы не доходили до последней трети поля на необходимом уровне, чтобы создавать возможности для Роналду и использовать его движения. Нужно улучшить использование всех игроков на поле. Нападающий должен оставаться близко к воротам, но нам нужно находить пространство - Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии по футболу

Кажется, что Роналду утратил законное право претендовать на звание лучшего бомбардира мирового футбола. Его возраст здесь ни при чём – Криштиану в отличной форме и такими темпами может в 45 лет побороться за титул чемпиона мира 2030 года. Но для спорта он уже ветеран, и поэтому, когда он на острие атаки, Португалия не может играть с высокой интенсивностью. Пол Скоулз высказался, что сейчас требования к футболу выше, чем просто способность отбегать 90 минут. Особенно когда атакующий потенциал сосредоточен в другом направлении. Поэтому, если португальцы акцентируют свою игру на флангах, нападающий мешает. Каким бы талантливым он ни был – в этой команде Криш уже лишний.

Чемпионат мира – это не Саудовская Аравия, здесь у команд больше мотивации, а у игроков – больше самоотдачи даже после сложного и длительного сезона. Хотя и сами саудовцы понемногу учатся играть в футбол, что мы уже увидели на турнире. Для Роналду это на 99% последний ЧМ, и уйти с нулем голов будет стыдно. Однако и Португалии, и Мартинесу следует придумать план Б, на всякий случай.

Что дальше у Португалии?

Сегодня, 23 июня, португальцы сыграют против Узбекистана, время матча очень удобное для Украины (20:00 по киевскому времени). Победа возможна, но не гарантирована. Решающий матч группы запланирован на 28 июня, в 02:30 по нашему времени. Это последняя возможность зацепиться за выход в плей-офф самым удобным способом.