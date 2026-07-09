Холанд против Англии, новое испытание для Франции, выдержит ли Месси? Что нас ждет в четвертьфиналах чемпионата мира

Четвертьфиналы чемпионата мира состоятся уже сегодня! Действующий чемпион ещё здесь, финалист здесь, главная сенсация – тоже здесь. Расписание матчей очень удобное, но на что обратить внимание в этих играх? И кто продолжит бороться за звание лучшего бомбардира? Рассказывает OBOZ.UA.

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Франция - Марокко: Хакими подскажет стиль игры?

Повторение прошлого полуфинала – красота, которую очень хочется увидеть снова. Франция на этой стадии остается единственной командой, которая выходит дальше без дополнительного времени. Мбаппе и компании вполне хватает сил, только с Парагваем было сложно, а всем остальным они забивали по три гола. В этом матче так уже не будет, марокканская оборона сверхпрочная. Интересно, что и четвертьфиналисты на 50% повторились по сравнению с прошлым ЧМ: снова здесь Аргентина, Англия, Франция и Марокко. В 2022 году эта же пара провела напряжённый матч с минимумом моментов, но из двух ударов по воротам французы реализовали все, тогда как сопернику забить не удалось. Во главе с Килианом Мбаппе команда забила 14 раз, Бону предстоит большая работа, ведь основная ставка делается на голы с игры. С другой стороны, Марокко каждый раз подстраивается под особенности соперника, тем более что в составе есть Хакими, который хорошо знает львиную долю французов.

Норвегия - Англия: элитная гонка бомбардиров

Для Норвегии это первый в истории четвертьфинал. После того, как была остановлена Бразилия, скандинавы сверхмотивированы. Несмотря на явное доминирование Холанда, эта команда выглядит единым целым, где все понимают, за что играют. Им противостоит Англия, для которой четвертьфиналы – привычная стадия. Гол точно будет: их соперник пропускает в каждом матче ЧМ, да и охотиться за воротами будет не кто-нибудь, а Гарри Кейн. Когда футболист готов отдать за победу всё и даже свой голос, это свидетельствует о его огромном желании, даже большем, чем у всех его товарищей по команде. Интересно, что по ключевым показателям команды равны, хотя Норвегии присуща определенная агрессия в атаке, тогда как Англия под руководством Тухеля больше опирается на динамичную структуру с контролем над игрой, распределенным по всему полю. Британцы намерены повторить успех 1966 года. А вот тренер Норвегии уже сказал своим футболистам, что они переписали историю. Если всё пойдёт так и дальше, то мы можем увидеть нового победителя – впервые с 2010 года.

Аргентина - Швейцария: за что играет каждая из команд?

Действующий чемпион мира подвергается такой критике, что даже Инфантино не может его спасти. Аргентине было легко в группе, но с каждой следующей игрой плей-офф пробиваться дальше становится все сложнее. Это единственная пара, где букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам. Швейцария в последний раз играла в четвертьфинале аж в 1954 году, на своем домашнем "Мундиале". Команда уступает по всем основным показателям: хуже пасует, реже бьет по воротам и играет вторым номером. Но так же было с Колумбией и Ганой — и все они остались позади. Именно в этом матче решается судьба "Золотой бутсы". Лидер гоночной таблицы Лионель Месси и его 8 голов уже давно побили рекорд Клозе, то же самое сделал и Мбаппе (7). Но сейчас речь не о рекордах, ведь Эрлинг Холанд тоже имеет 7 мячей. Далее идут Кейн, Беллингем, Дембеле (4), а также Сайбари и Манзамби (3) – все они надеются воспользоваться каждым моментом, чтобы пополнить свой счет. Месси должен забивать ещё, чтобы обеспечить себе комфортный отрыв. И установить ещё несколько рекордов.

Испания - Бельгия: сможет ли фаворит пройти дальше?

Испания на данном этапе впечатляет: главный фаворит до начала ЧМ сохраняет свой статус, а также не пропускает ни одного гола уже 5 матчей подряд. Это первый раз за 36 лет, когда команда вышла в четвертьфинал, не пропустив ни одного гола. В других условиях, но сам факт – 5 матчей – это много, когда в воротах даже не Райя. После сложного первого тайма с Австрией во втором они вышли в лидеры и уже не упускали нужный результат, а выступление Оярсабаля позволило разгромить соперника со счётом 3:0. Хотя стоит обратить внимание на другого четвертьфиналиста. Бельгию вполне можно было бы считать легким и проходным соперником, если бы не феерия с США, когда команда получила солидный заряд уверенности. Замены в матче против США показали, что Лукебакио может легко заменить Доку, а Де Кетелара сменяет не менее амбициозный Лукаку. Испания на это может ответить собственным козырем от де ла Фуэнте: если что-то не получается, он просто выпускает на поле максимум игроков "Барселоны". По итогам предыдущих этапов именно в этой игре мы не можем сказать, кто является явным фаворитом встречи.

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