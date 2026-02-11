Хоккей на Олимпиаде-2026 стартовал с сенсации. Видео

Бронзовый призер ОИ-2022 сборная Словакии сенсационно обыграла чемпионов прошлых Игр команду Финляндию со счётом 4:1 в первом матче мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026. Главными героями встречи стали словацкие молодые таланты, в том числе Юрай Слафковски, оформивший дубль, и Далибор Дворски, забивший победный гол.

Матч начался с быстрого гола Слафковски на восьмой минуте, который вывел Словакию вперёд.Финны создали заметное бросковое преимущество и сравняли счёт в начале второго периода после точной комбинации Лехконена, Армии и Толванена.

Ключевой отрезок произошёл в середине третьего периода: Дворски выиграл вбрасывание в чужой зоне и забил второй гол Словакии при помощи пасов Мартином Гернатом и Адамом Лишкой. Слафковски оформил дубль, а итоговый четвёртый гол на счету Адама Ружички.

На турнире участвуют и трое хоккеистов КХЛ – Адам Ружичка, Адам Лишка и Мартин Гернат. Финская команда в основном состоит из игроков НХЛ, а словацкий состав включает семь игроков из НХЛ и одного из АХЛ.

4:1 стала неожиданной сенсацией первого матча олимпийского турнира, и теперь Словакия выглядит одним из главных претендентов на высокие места в группе B.

