"Ходят обиженные Туристы": Сабо раскритиковал "Динамо" за игру с греками в Лиге Европы

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал игроков команды за матч квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом. Опытный специалист подчеркнул, что столичному коллективу просто не хватает высококлассных исполнителей, а тренер Игорь Костюк находится в соответствующих условиях.

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Такое мнение Сабо выразил в комментарии изданию "Украинский футбол". Бывший наставник "Динамо" и сборной Украины также отметил, что киевляне заслуженно проиграли греческой команде, а теперь в ответном выездном матче они лишены всяких шансов на продолжение борьбы в турнире.

"Никого не буду ни хвалить, ни, тем более, унижать. Обойдемся без этого. Они же читают интервью, а потом ходят обиженные на меня. До меня доходят такие слухи. Как смогли, так и сыграли. Желание у динамовцев прослеживалось, но… Хотеть и уметь – это две большие разницы. Думаю, динамовцы поедут в Грецию как туристы. Динамовцы проиграют в Салониках, потому что они слабее греков… Проблема не в Костюке, а в игроках. Ну, нет у них класса! Как играть?" – сказал Сабо.

Напомним, что "Динамо" проиграло ПАОКу в первом матче второго отборочного турнира Лиги Европы 2:3. Ответная встреча состоится 30 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" забило первый гол в новом сезоне уже на третьей минуте матча с ПАОКом в Лиге Европы.

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