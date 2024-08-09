'Врачи говорили, что могу не успеть': что произошло у боксера Хижняка перед Олимпиадой, сколько обещали денег и собирается ли он в профи

Александр Хижняк таки достиг своей цели на Олимпийских играх-2024 и выиграл "золото" в весе до 80 кг, несмотря на тяжелую травму, едва не помешавшую ему выступить в Париже, и яростное сопротивление соперников. 29-летний "Полтавский танк" стал единственным боксером нашей страны, получившим медаль во Франции, разгоняясь от боя к бою и прислушиваясь к советам своего тренера и отца.

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И даже трудно себе представить, что еще полгода назад будущий чемпион вынужден был лечь под нож и переживать из-за пропуска Олимпиады, которая была его мечтой с детства.

В январе 2024 стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк получил серьезную травму левой руки и ему пришлось делать операцию.

"Врачи даже говорили, что могу даже не успеть восстановиться до Олимпиады в Париже, потому что мало времени оставалось для реабилитации. Но, слава Богу, все в жизни не просто так происходит. Значит, так оно и должно быть. Такая серьезная травма, все эти случавшиеся все эти испытания…", – рассказал после финального боя во Франции Хижняк.

Но Александр не собирался отказываться от своей мечты завоевать "золото" Олимпийских игр, возможно, где-то форсировал форму и наделся своей новой ролью: "Хотел бы поблагодарить Бога и жену за то, что у меня появился сынок".

"Просыпаясь и засыпая со своей женой, или когда находился на собрании, было мнение об Олимпиаде, о том, что мы очень мечтаем. Дома медали висят, кубки, и среди них "серебро" Олимпиады. И мы мечтали, что будет золотая медаль у Париже, что она немного прикроет "серебро" Токио, потому что немножко остался осадок от Олимпиады-2020. Но для меня это был важный этап, ценный урок, ценный опыт", – добавил Хижняк.

В первом бою Олимпиады с бывшим украинцем Филиппом Акиловым, который выступает за Венгрию было видно, что Александр еще не набрал свою оптимальную форму. Что подтвердил и главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский, отмечая, что "танк" еще не успевает ногами и сказывается отсутствие соревновательного тонуса, который помог Хижняку выносить всех на Европейских играх-2023.

Но по словам все того же Сосновского, Александр был способен набирать обороты от боя к бою, и так оно и произошло. Хотя все поединки были тяжелыми. Чего только стоил поединок в полуфинале с двукратным олимпийским чемпионом по Кубе Арленом Лопесом.

"Очень умный и очень чувствительный боксер. Во время поединка чувствовал, что это очень классный противник. Это было очень ценное сражение для меня. Он был для меня равный, но чувствовал, что все-таки выиграю. Пытался не останавливаться и работать до последней секунды. Этот бой для меня был до последнего раунда действительно равный. Очень хотел выиграть. И, слава Богу, нам это удалось", – признался украинец.

А в крайне тяжелом финале Хижняк одержал победу над Нурбеком Оралбаем из Казахстана. А о нервозности ситуации говорит раздельное решение судей – 3:2.

"Я садился в угол, слышал, что говорил главный тренер. Папа спрашивал у него, какой счет после первого раунда. Он сказал, что 3:2 в сторону казаха. Во втором раунде я слышал, что 3:2 в мою пользу. Конечно. , я чувствовал, что поединок был очень ровный. То есть, видите, как многие эксперты говорили в Токио, что "он мог бы там погулять, походить последний раунд, победа у него уже была", – рассказал "Танк".

"А здесь, видите ли, по-другому все сложилось. Мы работаем, рассматриваем разные сценарии поединка. И даже здесь я чувствовал, что поединок был очень ровный. Только после последнего раунда я чувствовал, что выиграл. Чувствовал, что должны мне отдать победу" , – признался Хижняк.

В течение олимпийского турнира Александр оказался в эпицентре небольшого скандала из-за своей просьбы не давать комментарии журналистам к медальной битве: "Извините, но я все скажу вам после финала". И, возможно, к желанию другого спортсмена отнеслись более снисходительно, но боксеру вспомнили, что он не захотел общаться с журналистами после победы на Евроиграх-2023, поэтому медиапространство и социальные сети разделились на два лагеря.

Одни говорили, мол, чем он лучше той же Марты Костюк, которая гоняла по корту три сета, а потом выходила общаться, а другие призывали уважать просьбы Александра, ведь все мы разные и по-разному настраиваемся на соревнования, а тем более такие, как Олимпиада.

И надо отдать должное Хижняку, который после финала не стал прятать голову в песок и поднял эту тему: "Спасибо, что ждали, что верили, что дам вам интервью после финала. Я вообще не пользуюсь телефоном во время соревнований, у меня отец читает. Конечно, хотелось бы передать привет тем журналистам, которые после первого поединка писали, что Хижняк снова не дал интервью, так он плох, передаю им всем поздравления".

"Очень рад, что мне удалось поднять флаг своей страны на Олимпийских играх в Париже. Ни на кого не обижаюсь. Слава Богу, для меня это очень ценно. Спасибо вам, что верили, когда я каждый раз выходил после поединка. После первого боя я вам говорил: "Дам интервью после финала". Это вообще кажется: "Ну о чем он говорит?" Но я верил и Бога попросил", – признался Александр.

Конечно, сейчас много разговоров по поводу дальнейшей карьеры "Полтавского танка". Кто-то считает, что его с руками и ногами заберут у профессионалы после такого непростого, но яркого олимпийского турнира, другие кричат, что ему придется немного изменить свой стиль. А есть и такие, кто заявляет, что идти в профи в 29 лет уже поздно.

К примеру, наш чемпион сверхтяжелого веса Александр Усик, на которого равняется и очень уважает Хижняк, подписал свой первый профессиональный контракт в 26 лет. Кстати, в дополнение к 125 000 долларов призовых за золотую медаль от государства полтавчанин получит еще 100 000 от самого Усика.

А что будет дальше, пока не знает и сам Александр: "Действительно, жил только этой медалью. Это была моя жизнь, моя цель. Наверное, с рождения, когда с отцом начали заниматься боксом, мечтали, что нам удастся получить награду на чемпионате. Украины среди взрослых. Потом уже, конечно, мечтали о медалях на Олимпийских играх".

"Когда меня спрашивали перед Парижем-2024, какая моя дальнейшая цель, какие планы – профессионалы или любители, тогда отвечал и сейчас скажу: жил только Олимпиадой в Париже. Вообще не рассматривал для себя ни профессионалов, ни любителей. Сейчас приеду домой, буду со своей семьей. А уже потом подумаю, что делать дальше, и буду планировать свою жизнь", – отметил Хижняк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина завоевала "золото" Олимпиады-2024 в боксе.

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