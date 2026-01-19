'Харьковские Соколы' уверенно победили 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге GGBET

"Харьковские Соколы" одержали победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев "Черкаських Мавп" со счетом 80:60.

Харьковская команда контролировала игру с середины первой четверти. Захватив лидерство, подопечные Валерия Плеханова развивали преимущество на протяжении игровой дистанции. Максимальный отрыв Соколов достиг 23 очков в четвертой четверти. Играя без Андрея Хохоника, харьковчане довели матч до убедительной победы. Стоит отметить, что у "Мавп" игру пропускали Даниил Пирогов и Илья Упырь.

"Соколы" продемонстрировали приличный процент реализации бросков с игры, забив 53% двухочковых и 36% трехочковых атак. "Мавпам" откровенно не хватало организации нападения, как результат – лишь пять результативных передач на команду Дмитрия Нагорного в этом матче.

У победителей Игорь Климов набрал 18 очков, а также записал в актив 7 передач, 4 подбора и 3 перехвата, не совершив ни одной потери (РЭ 26). Максим Никитин оформил дабл-дабл – 16 очков и 10 подборов.

"Соколы" второй раз в сезоне победили "Мавп" и закрепились на втором месте. Черкащане остались на предпоследней позиции.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Строитель"

"Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" 80:60 (20:17, 22:15, 19:19, 19:9)

