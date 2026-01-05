'Хамство абсолютно': международная федерация довела до истерики чемпионку ОИ из РФ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова впала в ярость после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте опубликовал знаковые моменты ОИ без упоминания России. Представительница РФ возмутилась таким отношение, назвав поступок ISU хамством.

Об этом Бестемьянова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина нелепо обвинила сотрудников федерации в некомпетентности и непрофессионализме.

"Нонсенс и хамство абсолютно, что тут еще можно сказать. Очевидно, что там должна была быть Ирина Роднина – любая из ее трех побед на Олимпийских играх, хоть с Улановым, хоть с Зайцевым. Конечно, должны быть Пахомова с Горшковым как первые олимпийские чемпионы в танцах на льду, это точно знаковый момент в истории. Они добились, чтобы танцы на льду включили в олимпийскую программу. Это просто смешно. И показывает, насколько в ISU сидят непрофессиональные люди", – сказала Бестемьянова.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала объектом насмешек болельщиков после того, как сказала, что 500 лет – это полвека.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась, что Камилу Валиеву "хотели убить" дисквалификацией на четыре года за употребление допинга.

