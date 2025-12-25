Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжает повторять нелепые слова о том, что Камилу Валиеву несправедливо наказали за употребление допинга. Представительница страны-агрессорки возмутилась, что юную спортсменку "хотели убить" дисквалификацией на четыре года.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, чьей новой любовницей называют Валиеву, также выразила восторг по поводу того, что фигуристка решила продолжать карьеру.

"Валиева молодец! Если хочет вернуться на соревнования, мое уважение. Желаем ей восстановиться. Четырехлетней дисквалификацией Камилу хотели убить, но получилось только прибить. Мне кажется, что у Валиевой все хорошо. Видела ее на шоу у Татьяны Навки, она прекрасно выглядит. Прекрасно, что Валиева решила продолжить свою карьеру и работает сейчас над этим. Нам ее не хватает, я ее очень люблю. Она большой и настоящий талант", – сказала Тарасова.

Напомним, в анализе россиянки на Олимпиаде-2022 обнаружили триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истек 25 декабря нынешнего года, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

